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疫苗來了！金門牛節結疹23日起全縣牛隻注射疫苗
金門牛爆發惡性傳染疾病牛節結疹(LSD)，農委會表示，今（22）日金門畜試所無新增案例，縣內無新增案例場，但在1場原列管疑似案例場中新增1頭牛出現症狀，已加以隔離撲殺，累計(含畜試所)出現牛結節疹症狀牛場維持48場。明天(23)起，金門全縣牛隻注射疫苗，以降低風險。
農委會表示，金門今繼續撲殺原疑患列管(含今日新增1頭)牛隻21頭，累計撲殺149頭並進行焚化銷毀。據世界動物衛生組織(OIE)專家建議防治LSD最佳方式為施打LSD疫苗，日前農委會緊急透過OIE聯繫歐盟協助提供疫苗一萬劑，今日下午抵台，由國防部專機載送今晚運抵金門。
農委會表示，明(23)日起，針對金門全縣牛隻注射疫苗，以遏止疫情持續發生。農委會將持續協調產業團體及地方動物防疫機關加強輔導牛場裝設捕蚊燈具、黏蠅板，以清除病媒蚊、蠅、壁蝨，同時落實門禁管制、人車進出等生物安全措施，以防止疫情發生及擴散。
同時呼籲業者，應每日檢查牛隻健康情形，若染疫應立即通報所在地動物防疫機關，並啟動後續防疫處置。符合主動通報要件之業者，依「動物傳染病防治條例」規定給予殺補償，若有疫情未通報者，將予以裁罰並撲殺不補償。
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