捐款慈心「善合一福氣包」 種樹減塑護生 三善一次達成

已過了一半的 2020 年以森林大火開始，接著是全球疫情、破紀錄高溫及暴雨成災，氣候危機迫在眉睫。身為地球公民，我們能夠做些什麼呢？種樹、減塑及友善農業，都是個人能夠付諸行動事，現在捐款慈心有機農業發展金會「善合一福氣包」，就能一次完成三種行動，對地球更好。

慈心有機農業發展金會的「善合一福氣包」，集結「種樹、友善農業、減塑教育」三種友善環境行動，民眾捐款支持方案，慈心基金會將代為於台中梧棲海岸種下一棵樹苗，樹種包括台灣原生海岸樹種海檬果、黃槿、苦楝、水黃皮等。

慈心基金會將照顧小樹苗三年，直到樹苗獨立成長。樹苗形成海岸林後，不僅能緩衝海洋衝擊避免海岸土地流失，達到國土保安、生態多樣與攔砂淨化的成果，更可望有效防風定砂，減緩台中港每年長達半年的旱季風沙問題。

對友善農業，慈心基金會將透過「綠色保育計畫」，與農友約定不用農藥化肥、進行棲地營造等友善農法，開創人與萬物和諧共存的農業生產模式。以農田為基地，照顧逾 40 種珍稀動物，復育台灣生物多樣性。

此外，「善合一福氣包」也為海洋環境盡心。透過捐助「點亮台灣，點亮海洋，校園減塑百萬集點」計畫，支持全台100所幼兒園及小學推動減塑教育，涵養下一代關心世界的地球公民素養，從教育扎根進而帶動家庭、社區與社會減塑行動力，扭轉塑膠廢棄物對於環境生態的危害。

慈心基金會指出，民眾還能透過指定代捐，由慈心基金會以電子卡或實體卡片，把福氣包內容傳送給指定受贈者，將這份與地球共好的祝福，分享給親朋好友。讓「善合一福氣包」的點滴心意，匯聚成更大的力量。

即日起捐款人完成「善合一福氣包」捐款程序後，還能透過網頁持續關注種樹進度回報。

【善合一福氣包】種樹護生減塑通通包捐款連結：https://toaf.eoffering.org.tw/?p_id=8