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郵輪跳島遊29日正式啟航 一次玩遍金馬澎3離島

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（右四）與交通部長林佳龍（右三）等人合影。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（右四）與交通部長林佳龍（右三）等人合影。圖／縣府提供

金門縣長楊鎮浯（中）出席交通部等相關單位主辦的台灣跳島遊輪高峰會，致詞也特別說明月底即將啟航的郵輪跳島遊。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（中）出席交通部等相關單位主辦的台灣跳島遊輪高峰會，致詞也特別說明月底即將啟航的郵輪跳島遊。圖／縣府提供
金門縣政府力推的郵輪跳島遊，首航將於7月29日出發，金門縣長楊鎮浯今天在出席郵輪跳島高峰會上，也特別宣布，此次全程5天4夜，將一次玩遍澎湖、金門、馬祖等三離島，縣府會全力支持交通部所推動的藍色公路跳島郵輪計畫，並希望郵輪跳島遊程可以持續來辦理。

隨著疫情趨緩，各項國內旅遊陸續展開，「類出國」話題持續發燒，楊鎮浯今天率觀光處長丁健剛、港務處處長何佩舉到台北參加「郵輪跳島高峰會」，包括交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、觀光局長張錫聰、航港局長郭添貴局長等人也都出席。

此次跳島郵輪是全球第一個發布運營的郵輪航線，由金門、澎湖、連江3離島縣市與郵輪合作，預計推出12趟船程，往金門首航訂於7月29日由基隆港出發航經澎湖、金門、馬祖等三離島，全程5天4夜，最後返程基隆港。金門縣政府也準備傳統藝陣蜈蚣座、公揹婆迎賓，與遊客一同遊樂。

楊鎮浯表示，郵輪跳島金門一日遊，包含4條路線，其中有金門閩南文化-僑鄉美學，愜意慢遊體驗，戰地壯膽體驗遊，台灣國境之西-烈嶼。此次金門新推出的跳島旅遊不僅讓遊客玩得開心，金門也要讓遊客遊得放心。搭乘郵輪入境金門之旅客，縣府將贈送每人一瓶防疫酒精，讓大家更安心地旅遊。

楊鎮浯強調，受疫情影響國內「類出國」討論熱度超高，從3月開始，就即時掌握市場脈動，力推「遊金門、類出國」景點，充滿異國風情的景點，顛覆大家對金門既有印象，也讓金門成功的成為最受歡迎旅遊目的地、引起國人關注，來金門的歡樂更勝出國，來金門的心情也因金門防疫確實更加放心。

縣府表示，觀光處在6月上旬就去拜訪郵輪公司，力邀推金門跳島遊。感謝大家一同促成郵輪跳島旅遊計畫，創新離島旅遊新體驗，共同營造安心的「國民旅遊」市場，炒出新話題，相信觀光一步步活絡，期待未來很快恢復經濟榮景，共同為觀光旅遊再創新出路。

金門 郵輪 基隆港

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