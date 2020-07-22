八大類醫材差額上限有解 醫學會有共識就等衛福部拍板

健保署訂定八大類醫材差額上限引發醫界反彈，衛生福利部部長陳時中於六月中親邀集各醫學會溝通後，達成三點共識，包括新制延期實施但不能拖太久、先處理價格不合理的極端值、促進醫病良性溝通。據了解，健保署與各大醫學會分別開完會，由各醫學會的醫材特別小組自行決定各類醫材收費的「極端值」應設在何價位，初步共識都已回報健保署，就等衛福部拍板定案。

八大類自付差額醫材包括人工水晶體、特殊材質生物組織心臟瓣膜、淺股動脈狹窄塗藥裝置、冠狀動脈塗藥支架、特殊功能人工心律調節器、複雜性心臟部整脈消融導管、特殊材質人工髖關節、調控式腦室腹腔引流系統等，牽涉到心臟科、眼科、骨科、神經外科。

心臟學會理事長黃瑞仁表示，有五項自付差額醫材與心臟有關，健保署已與中華民國心臟學會、台灣介入性心臟血管醫學會、中華民國心律學會討論，溝通過程善意、充分尊重學會專業。醫學會遵照部長指示，極端值都已討論出共識也已回覆健保署。

眼科醫學會理事長劉瑞玲說，健保署同一天不同時段與不同專科醫學會分頭開會，健保署提出完整的資料，醫學會也搜集國外的手術及醫材費用資料，雙方都根據實際的數據進行討論，當天就達成雙方都可接受的共識。

骨科醫學會秘書長陳正豐表示，骨科與神經外科是一起跟健保署討論，當時骨科有建議要將類別再細分，因為骨科醫材推陳出新到很多代了，得到健保署善意的回應。至於極端值，骨科和神經外科認為，把同醫材的全國收費價格全部放在一起，從最低排到最高，如果收費落在最高的10%，應該可以算是極端值。

不過民眾最關心的是，究竟多少錢以上算是不合理的極端值？對此，醫學會都相當低調表示，極端值要怎麼切，醫學會都已經有共識了，但還是由健保署來宣布比較恰當。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，醫學會最了解現在收費的合理範圍在哪，因此健保署提供資料作為討論基礎，讓各醫學會去檢視並且據以決定極端值。戴雪詠強調，極端值是還在進行中的討論，一切都還沒有定案，還不能說結論是什麼，只能說程序是這樣進行的。

健保署署長李伯璋表示，為了盡可能減少爭議，各場會議都有詳實紀錄，未來也不會再用「上限」這樣的字眼，而是尊重各醫學會對於極端值的判斷，由他們來決定合理的價差是多少，再由部長來拍板決定要如何宣布最後的共識，預計這幾天就會有結果。