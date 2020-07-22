林園癌症死亡率連7年高於高雄市 新三輕擴產仍過環評

衛福部統計，高雄林園區的全癌症標準化死亡率2012年至2018年都明顯高於高雄市，長年被質疑跟中油汙染有關。位於林園的中油新三輕擬擴增2%產能，但空氣汙染排放量減少幅度卻不到1%，今天在環評大會上遭委員批評「減量微乎其微」，但最後全案仍通過環差審查，也未要求中油加強減汙幅度。

中油林園石化場新三輕2013年營運，生產乙烯、丙烯、丁二烯等石化油品，去年以進口油源油品差異為由盼調整產能，以及調整儲槽內容物、變更廢棄物產生量及清除方式，提出環差審查。根據中油規畫，新三輕產能將增加2.3％至2.6％，每年約從1122萬公噸增為1146公噸至1152公噸。

產能提高，新三輕各項事業廢棄物也都增加。另透過改善製程閥件，揮發性有機物從每年1537公噸降為1522公噸，但僅減少14.755公噸，換算不到百分之一。

今年四月環評初審時，環團曾砲轟中油「已經很會賺錢還要更賺錢，空汙改善卻如此小兒科」，周遭有中芸國小、汕尾國小，應肩負更多減排責任。且現在廢棄物掩埋量能已趨於飽和，新三輕廢棄物增加後，擔心又有非法掩埋場濫倒棄置，但當時仍順利通過初審。

此案今進入環評大會審查，委員朱信表示，揮發性有機物僅減少不到百分之一，應加速更換閥件。委員袁菁也說，揮發性有機物減量非常小，「微乎其微」，中油減量力道應不只如此，尤其新三輕距離社區相當近，對民眾危害較大。

空保處強調，中油為國營事業，是政府一環，雖已有些許減量成果，但應持續增加揮發性有機物的防治措施，抑制高屏地區臭氧問題。

委員白子易也質疑，林園區全癌症標準化死亡率比高雄市更高，應提出因應對策。

根據衛福部統計，林園區2012年至2018年的林園區全癌症標準化死亡率都比高雄市更高。以2018年為例，林園區每10萬人口有141.9人因癌症過世，高雄市則為131.7人，2017年差距更大，分別為178人與136.1人。

中油回應，一直都持續加強減量揮發性有機物工作，洩漏率更從百分之一降到千分之三。林園石化場有22萬個設備元件，只要牽涉到揮發性有機物、毒化物者，都會改成無洩漏閥件，「不在乎花這筆錢作環保工作。」

但委員質疑，究竟換了多少個無洩漏閥件？中油提不出具體數據，只說大概是22萬個當中的幾千個，會持續更換，還強調「揮發性有機物是空汙防治重中之重。」

至於居民健康問題，中油說，每五到十年會作流行病學調查，預計第一次的調查結果將於明年出爐。