開元食品號召餐飲業 百萬助學家扶弱勢兒少

今年受疫情影響，社福單位捐款缺口龐大，對弱勢家庭更是雪上加霜，隨著暑假到來，家長也開始擔心學費的著落，尤其假期期間孩子無人照料，家扶基金會為此特地在暑期舉辦各式課程，開元食品除與家扶合作烘焙課，百萬助學計畫也正式起跑，號召大家一起關注弱勢兒少教育資源匱乏的議題。

長期關注弱勢兒少營養及教育議題的開元食品，今與家扶合作烘焙課程，邀請專業技師擔任講師，讓兒少們體驗如何使用戀職人鮮奶及各材料做出小點心，戀職人鮮奶代言人Janet謝怡芬也到場與兒少同享烘焙樂趣，並宣告「2020戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」正式起跑。

家扶2019年弱勢兒少飲食營養調查指出，近7成成長期的弱勢兒少每日未攝取蔬菜水果，且易食用泡麵、罐頭和餅乾，飲用乳製品的機率更是低，去年參與開元百萬助學計畫的兒少家長表示，孩子即便喜歡喝牛奶，但因為價格高，無法常常飲用。此外，許多弱勢兒少需自理日常飲食，多數會以價格及便利性為優先考量，近7成弱勢兒少並未留意營養的攝取，營養資源缺乏問題急需大眾的重視及關注。

開元食品至今捐出近28萬瓶鮮奶，幫助超過1萬名兒少補充營養，去年更首度推動「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」，捐助百萬助學金給家扶基金會，並號召全台超過2500家餐飲商家支持響應，共同關注弱勢兒少教育資源匱乏的議題。

去年參與開元百萬助學計畫的學子小福(化名)表示，自己很喜歡英文，希望能補習加強自己的英文能力，但補習費對於家中來說是筆不小的開銷，尤其在疫情期間媽媽的工作機會和收入都減少，所幸開元提供的獎助學金，可以讓他繼續學習，英文會話方面也明顯進步許多。

家扶基金會執行長何素秋表示，疫情影響，許多弱勢家庭面臨前所未有的打擊，家庭收入頓減，最先受到衝擊的就是兒少教育資源，家扶迄今的捐助款項也少了近3成，非常感謝開元食品於疫情期間持續推動助學計畫，讓兒少們能持續學習不中斷。