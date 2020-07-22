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火燒心找中醫 中藥對症解方有幫助

中央社 / 台北22日電

大三元酒樓董事長因喝酒應酬，胃燒灼不適，尋求中醫後獲得改善。台中市中醫師公會理事長曹榮穎說，中醫對胃食逆流的治療效果佳，但建議患者養胃，少吃酸性食物，避免檸檬、碳酸飲料和牛奶。

獲米其林一星評等的大三元酒樓董事長邱靜惠今年73歲，長年喝酒應酬招呼生意，胃燒灼、頻頻打嗝成了職業病，她起初不以為意，直到症狀困擾到日常生活，找西醫照胃鏡，找中醫吃中藥治療，她笑說：「本來找中醫是想減肥，沒想到是先解決胃的問題。」

邱靜惠的主治醫師陳潮宗表示，中醫對胃食道逆流的治療結果，在臨床上有足量的國際期刊論文可以佐證。2019年中國醫藥大學發表一篇隨機雙盲試驗，研究發現「吳茱萸湯」與常見抑制胃酸的質子幫浦抑制劑（PPI）西藥相比，在治療胃食道逆流上有差不多的功效，且藥效維持時間更長。

曹榮穎今天在記者會表示，胃食道逆流俗稱火燒心，為2019年中醫健保診斷前十大中排名第二的消化系統疾病，台灣約有25%的人有胃食道逆流，但就醫率僅有10%，原因為多數民眾會選擇廣告強力放送的成藥服用，他說「脾胃為後天之本」，民眾應有根本解決病痛的意識，而非不發病就是好。

胃食道逆流常見症狀為胃酸逆流、胃痛、胃灼熱，少數會有胸悶痛、打嗝、吞嚥困難等情形，中醫與西醫治療差異，在於中藥有制酸效果，著重「胃氣上逆」，對人體消化吸收的肝、膽、脾、胃等，易達到一起治療和改善的功效。

中國醫藥大學附設醫院中醫師賴香君表示，許多中藥材都可治療胃食道逆流，包含能抑制胃酸分泌的烏貝散、保護胃黏膜的白芨、止血且癒合潰瘍面的三七等。

她將胃食道逆流分為四大類型：「基本型」胃氣不合，可服半夏瀉心湯，「上班族型」肝胃鬱熱，要喝柴胡清肝湯，「董事長型」飲食積滯，需吃保和丸，「長輩型」脾虛寒濕內阻，可飲香砂六君子湯或吳茱萸湯。

如果想遠離胃食道逆流，陳潮宗建議，避免抽菸、喝酒及咖啡因的攝取，易增加胃酸分泌的酸性水果，比方檸檬、奇異果、百香果，酸性飲品像醋、碳酸飲料和酸化快的牛奶，都要謹慎避免；患者的日常作息也很重要，睡前2小時不要進食，且吃飽後不能馬上躺下，否則恐增加逆流風險。

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