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亞洲生技大展登場：台大醫院三大創新 角膜移植不用等

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院神經外科主治醫師黃博浩（前排中）團隊，與台灣大學高分子研究所徐善慧合作研發新型複合式止血平台，能夠有效止血，兼具消炎、調節免疫之效，甚至可以攜帶藥物，手術安全性和療效都更上一層樓。圖／台大醫院提供
台大醫院神經外科主治醫師黃博浩（前排中）團隊，與台灣大學高分子研究所徐善慧合作研發新型複合式止血平台，能夠有效止血，兼具消炎、調節免疫之效，甚至可以攜帶藥物，手術安全性和療效都更上一層樓。圖／台大醫院提供

眼角膜不能自行再生，全台灣每年有300到500人因外傷或疾病導致眼角膜損壞，需進行角膜移植，但等待器官捐贈至少要一兩年。現在有新技術誕生，一個捐贈者的細胞可以培養更多眼角膜內皮細胞，提供120人用，不但不須等待，甚至還可以庫存、出口。

這是台大醫院眼科部教授王一中所研發的角膜內皮細胞治療技術，也是台大醫院本周四（7月23日）到周日（26日）參加2020年亞洲生技大展將發表的三個重點生醫研發項目之一。

王一中表示，角膜內皮細胞不能再生，角膜水腫也沒有藥物可以治療，會導致視線模糊甚至失明，唯一治療方式是角膜移植。傳統角膜移植手術只能一對一捐贈，平均要等一兩年，術後排斥率高，需要終生吃抗排斥藥。台大歷經三年、投入大量內部計畫經費，終於克服體外細胞培養的難關。新術式更簡單，先清掉壞死角膜內皮細胞，再直接注射培養的細胞到眼睛前房，患者趴著兩小時，內皮細胞就能自己接上去，而且幾乎不會排斥。台灣此技術進度已超越新加坡，僅次於日本，預計今年底到明年初會申請臨床試驗。

台大醫院這次參展的最新研發項目還有兩項：台大醫院新任院長吳明賢領軍研發的腹瀉型腸躁症新藥、台大醫院神經外科主治醫師黃博浩與台灣大學高分子研究所徐善慧的新型複合式止血平台。

台大醫院內科部主治醫師凃佳宏參與腸躁症新藥研發團隊，他表示，傳統藥物抑制腸道蠕動和水分吸收，但作用缺乏專一性，部分有心肌梗塞、腦中風、缺血性腸炎等副作用。根據目前發表資料，台大是全世界第一個找到一種藥物分子能夠專一拮抗於腸道感覺受器，可望有效解除腹痛，卻不衍生其他器官的副作用，即將進入第一期臨床試驗。腹瀉型腸躁症患者大多為年輕學生或上班族，生活品質嚴重受影響的來說，作用專一、安全有效的藥物，是患者的福音。

台大醫院神經外科主治醫師黃博浩表示，各種手術都會需要用到止血劑，傳統止血劑都有豬或牛的成分，容易引起發炎。另外，止血劑吸血後的膨脹對腦部也有風險，大約四、五百次腦部手術會有一兩次因止血劑造成術後腦壓過高，需要再次開刀處理。這次根據台大高分子研究所的奈米技術，研發出新型止血生醫材料平台，不但能夠有效止血，兼具消炎、調節免疫之效，甚至可以攜帶藥物，手術安全性和療效都更上一層樓。

台大醫院 手術 患者

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