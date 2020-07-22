富貴角極北懸日怎拍最美？ 專家教你如何拍蛋黃不要蛋白

夏季台灣極北懸日來了，北海岸富貴角燈塔7月24日起至8月26日，都有機會拍攝到「人、燈塔、落日」連成一直線的季節限定懸日美景。如何拍好懸日美照？攝影師張隆分享秘訣，「要拍蛋黃別拍蛋白」，北海岸愛之船附近、石門國小加油站、石門漁港提防上3個地點是最佳拍攝處，他提供拍攝技巧，拍出雲水慢速風景，與攝影愛好者分享。

「攝影天團」團長張隆師從大師翁庭華，去年很夯的基隆波浪街、新北富貴角燈塔懸日都出自他手引發風潮，他的作品在國內外攝影比賽多次得獎，曾獲中國文藝協會第59屆文藝獎章。他愛拍海岸線之美，作品有濃濃人文氣息與鄉土關懷，用影像記錄城市變遷與動人故事。

張隆表示，請大家在下午5時就就到場卡位，太陽在6時15分開始漂亮，落下時間約在6時35分左右，約有20分鐘的拍攝時間，拍懸日拍攝技巧和拍攝點很重要，因為日期不同懸日光源不一樣，他教如何才能拍出雲水慢速風景。懸日要像蛋黃才好看，因此要曝光不足，如果正常曝光就會像蛋白白白的，比較不好看。

首先是24日起約10天，地點選北海岸愛之船附近，+雲水慢速風景專用濾鏡或ND鏡，曝光不足2-3格，快門速度1/1000以上。

8月4日起約10天，地點選在石門國小加油站，+雲水慢速風景專用濾鏡或ND鏡，曝光不足1-2格，快門速度1/1000以上。

8月15日起約12天，地點選在石門漁港提防上，不用加濾鏡，曝光不足0.5-1.5格，快門速度1/500以上

觀看懸日遊客要帶什麼？張隆提醒請備齊椅子、太陽眼鏡、手機、咖啡等，車子可停北海岸愛之船民宿餐廳或石門國小旁漁港。