土城醫院正式營運 一年提供85萬門診人次

新北市長侯友宜(中)與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧(右)今共同主持土城醫院開幕儀式。記者吳亮賢／攝影 經過三個月試營運，新北市立土城醫院今起正式營運，共規劃39個醫療專科、1058個病床，屬區域級教學醫院。市長侯友宜出席開幕典禮時表示，土城醫院可提供120萬市民優質醫療服務，未來也將在板橋、蘆北重劃區規畫醫院，提升整體醫療品質；院長黃璟隆說，除提供在地就醫及急重症治療外，也將發展兒童醫療、老人整合性照護、早期療育和癌症治療等整合性醫療照護。

歷經10年籌備、興建，土城醫院終於正式營運，侯友宜與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧今共同主持開幕儀式，在地民意代表、里長也幾乎到齊，見證地方大事。

侯友宜致詞時指出，土城醫院自2011年起籌設，歷經都市計畫變更、斬龍山文化遺址搶救、疊葬遷移等過程，可說篳路藍縷。在長庚團隊經營下，致力社區醫療、整合性醫療及急重症醫療，1年可提供85萬門診人次及20萬的住院床日，服務土城、樹林、三峽、鶯歌120萬市民。。

衛生局長陳潤秋指出，土城醫院基地面積9250坪，總樓地板面積4萬1996坪，共有地下3層、地上15層，規畫39個醫療專科、1058個病床，投資金額達75億，是國內第3家也是投資金額最大的BOT醫院，可舒緩新北長期醫療不足的困境。此外，低收入、身心障礙者、70歲以上免收掛號費，低收入戶及身心障礙者部分負擔由醫院吸收。

院長黃璟隆表示，土城醫院除提供民眾就近的優質醫療服務，也致力發展急性腦中風、急性冠心症、急性外傷與高危險妊娠產婦等急重症醫療，並將與衛生局合作，發展兒童醫療、老人整合性照護、早期療育和癌症治療等整合性醫療照護服務。

黃璟隆說，土城醫院1058個病床已建置完成，將在2年內全數開放，目前優先開放499個一般病床，預計一年內完成，再依市民需求逐步開放。

衛生局表示，近年陸續推動醫院新建、改建及擴增病床，淡水北新醫院今年已增設90張精神病床，衛福部台北醫院預計擴充117床、聯合醫院三重院區擴充105床，規畫中的板橋醫療園區將新設815床、新莊長恩醫院將新設137床，預計2025年時總計可新增2072床。另外，恩主公醫院門診大樓5月起試營運，預估增加2成門診人次，蘆北重劃區也將規畫新建醫院。