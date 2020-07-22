交通部研議暫緩離島旅遊補助 金門：不延後將計畫延長

現在適逢暑假，又有安心旅遊的補助，金門許多知名景點每天都擠滿來觀光的遊客，圖為翟山坑道的停車場。記者蔡家蓁／攝影 交通部長林佳龍今天出席「台灣跳島郵輪高峰會」，在接受媒體訪問時表示，現在是暑假，國旅大爆發，前往離島和宜花東的民眾相當多，交通部在安心國旅部分，對各縣市都編列1千萬元的行銷費用，將暫緩對人潮爆增的地區進行補助，延後到暑假結束在辦理，先加強中北部觀光行銷；對此金門觀光處表示，目前傾向不會延後，但研議會將計畫延長。

觀光局研議將熱門景點的安心旅遊國旅補助優惠，延後到暑假過後，引起旅遊界的一片嘩然，雖然此次的「報復性旅遊」，金門的旅遊人口也大增，但沒有像澎湖與蘭嶼等地那麼誇張。

針對觀光局打算將離島花東這些旅遊人潮較多縣市補助暫緩，延後到暑假過後再補助，先加強中北部觀光行銷。縣府觀光處長丁健剛表示，觀光局先前就有跟他們知會過，希望縣府能將「安心旅遊補助計畫」延後到暑假後實施，但縣府考量相關的前置作業都已進行，研議不延後，但會將計畫延長，至於不足的款項部分，縣府則會想辦法來籌措。