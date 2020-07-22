東部行銷補助暫緩 花蓮市長魏嘉賢：不應懲罰好學生

花蓮市區美食名店，暑假期間每天排滿人。記者王燕華／攝影 暑假期間東部及離島國旅人數暴增，交通部長林佳龍今天宣布，先暫緩東部及離島觀光行銷補助1千萬元，改加強行銷西部觀光。花蓮市長魏嘉賢認為，不能因為東部觀光成績好，就不給資源，中央應該要加碼協助西部行銷，而非「懲罰好學生」。

花蓮市是花蓮縣「大房」，旅宿雲集，也是重要商圈所在地。今年暑假花蓮觀光業一片榮景，市區商家展露笑顏，魏嘉賢擔心，會因為交通部突然宣布暫緩觀光行銷補助，打擊花蓮觀光產業。

魏嘉賢表示，觀光是東部地區最重要的產業，也因為東部獨特之美，許多外地遊客寧願塞車、坐幾個小時火車，都要到花東一遊；之前疫情重創花蓮，上半年幾乎都賺不到錢，只能苦撐，好不容易現在逐漸復甦，卻因為成績太好，反而被資源被取消或暫緩，有點奇怪。

他說，雖然花蓮現在觀光活絡，但相關的觀光行銷、改善觀光業體質等，都是應該持續做的事情，花蓮還是需要中央資源挹注。他以考試做比喻，政府可以給更多資源讓考不好的學生做補強，但作法不應該是扣好學生的分數、或者不給好學生資源，這樣只是齊頭式的平等。