林佳龍宣布暫緩東部行銷補助 業者跳腳：打擊士氣

花蓮縣府觀光處副處長張志翔表示，預計在10月執行大型活動，縣府已申請1千萬元行銷補助費用，目前觀光局尚未核定。記者王思慧／攝影 交通部長林佳龍今天宣布，由於東部及離島國旅人數暴增，會先暫緩觀光行銷補助1千萬元，改加強行銷西部觀光。此政策一出，花蓮旅宿業者氣得跳腳，認為暫緩補助打擊地方觀光產業士氣，「好像在懲罰觀光做得好的縣市」。花蓮縣政府觀光處回應，申請10月行銷補助，目前補助款尚未到位，仍歡迎遊客到花蓮戶外景點觀光。

觀光局安心旅遊計畫中，除了住宿補助外，還編列2.2億元，提供每個縣市1千萬元的行銷補助經費，由各縣市提出行銷計畫，再向觀光局申請補助費用，舉辦觀光推廣相關活動。不過，東部和離島國旅市場太夯，交通部要暫緩行銷補助。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦表示，1千萬元行銷費用對地方來說是很大的支持，但部長在公開場合宣布說要暫緩補助，聽在業者耳裡感到「很不開心」，地方觀光做得好，卻把行銷補助拿掉，好像「是在懲罰」。他認為，可能中央擔心補助經費不夠，其實可以私下講，但部長卻公開講要暫緩東部和離島補助，「若因此旅客覺得沒有補助而不來，中央會負責嗎？」

花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿說，現在正在振興經濟，暑假更是地方觀光業者最重要的時候，相關補助怎麼可以暫緩，「好像叫大家不要來東部玩，打擊士氣」，對部長的說法感到很失望。

觀光處副處長張志翔表示，為延續暑假觀光人氣，因此在第四季的10月執行大型活動，縣府已申請1千萬元行銷補助費用，目前觀光局還沒有核定，不過不影響地方觀光推展。他強調，花蓮戶外景點空間大，不管硬體或軟體都為觀光做好準備，歡迎大家來旅遊購物。