交通部擬暫緩觀光行銷補助 台東縣政府：不公平

宜花東離島國旅爆炸，交通部長林佳龍今表示會先暫緩1千萬元觀光行銷補助，消息一出，已提案申請補助的台東縣，恐再旅遊淡季時，沒經費刺激觀光。縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，若真的補助取消，對台東而言不公平，也很可惜。

余明勳表示，針對中央1千萬元的觀光行銷補助，縣府早已提出方案，希望在9至11月下半年旅遊淡季期間，搭配住宿時，民眾只要訂房，就會贈送一組QR Code，民眾下載「TTPush 踢一下」的APP，就可利用掃描獲得酷碰優惠，帶動整體產業，刺激觀光誘因。

他說，這筆預算中央若取消，覺得有欠周詳，既然是中央補助平均分配給各縣市，當然縣市政府也得端出好的行銷計畫，台東縣政府從過去以來，對於中央任何一筆錢的補助都很珍惜，也花得適得其所，取消的話，對台東而言不公平。

交通部觀光局安心旅遊補助計畫中，有編列2.2億元預算，提供每個縣市1千萬行銷方案補助經費，疫情趨緩後，大量人潮出遊，離島的澎湖、金門、馬祖，及宜花東各景區人氣爆棚，為分散遊客，交通部長林佳龍今表示，這些人潮較多縣市補助暫緩，延後到暑假過後再補助，先加強中北部觀光行銷。