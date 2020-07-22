桃機一日遊再釋出1680個名額 23日開搶

如果可以選擇，你會希望住在台灣哪個縣市？有網友在PTT上詢問，若是以經濟條件許可的情況下，應該要「住在哪個縣市最爽」？他補充說明所謂的經濟條件許可，大概是不愁吃穿，發薪日偶爾可以吃個大餐的等級。下方留言可說是一面倒狂推台北，網友認為若是扣掉房租絕對是台北。

2020-07-22 15:19