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桃機一日遊再釋出1680個名額 23日開搶
桃園機場公司及桃園市國際機場產業發展協會推出的桃機一日遊活動，15日開放報名還不到兩天，4000個名額就滿額。主辦單位過濾重複報名及未完成報名手續者之後，決定再釋出1680個名額，23日上午10點開搶。
桃園國際機場推出「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，可以進入空側管制區等平時無法進入的地點，開放報名後迅速滿額。主辦單位為慶祝8月8日父親節，評估投入更多導覽及餐飲服務能量，決定再釋出1680個名額，歡迎有興趣的民眾把握機會樂遊桃機。
這項「桃機樂友會」活動，僅收1000元報名費，能體驗機場主題候機室導覽、前進空側機坪管制區、享用貴賓室美食、選購完稅精品，更有機會獲得東北亞、紐澳來回機票等抽獎獎品。
配合桃機一日遊活動，暑假期間到桃園機場參訪的民眾，可以自由前往欣賞在第2航廈北側擴建區5樓重出江湖的「桃機未來願景x樂高特展」。
去年桃園機場成立40周年，邀請台灣唯一樂高認證大師黃彥智，用15萬片樂高積木堆疊設計，打造出總面積約18平方公尺的迷你樂高桃園機場，以「桃園國際機場園區實施計畫」為藍本，建置3棟航廈、衛星廊廳、南北跑道與塔台等重要機場建築。展出現場加碼設立可以自由創作的積木牆，讓民眾自己動手打造天馬行空的樂高作品，留下在桃園機場的美好回憶。
活動報名網址：http://travel.airview.com.tw。
活動洽詢專線：0800-055-556 (服務時間08:00-17:00)
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