26度還是28度？冷氣要吹得舒適 內行人：關鍵非溫度

今天是24節氣中的「大暑」，意味著氣溫達到酷熱高峰。對多數人來說，不吹冷氣很難度過夏天，但冷氣到底該怎麼吹，也是一門學問。有網友就上網詢問大家冷氣都設定幾度，引起熱烈討論，原來體感舒適與否，並非只靠冷氣顯示的溫度數字。

一名PTT網友在「WomenTalk」看板發問，他表示很多人都提倡冷氣開26度剛好，但他本身覺得一開始吹26度不夠涼，所以會先設24度，等涼了才提高到26度。不過聽說有人會開29、30度，讓他非常驚訝，「那是暖氣吧？」，所以想問大家都開幾度。

網友們對此問題熱烈回應，首先是26度派，「白天定26度，就算久吹，也不會覺得不適」、「26～27，我要救北極熊」、「有試過27，但又有點熱，所以固定26了」、「26不開風扇或27開風扇」。

但許多人覺得26度太冷，因此聲量很快被27、28度派壓過，「臥室27度睡覺不用開電扇」、「27～28很舒服的溫度」、「變頻設28+電風扇，溫度計25～27之間跳動」、「白天27、晚上睡覺時28」、「睡前29～30，睡後27～28+電扇」、「27+電風扇，冷氣的位置有設好真的不用開太強」、「28，晚上睡覺前開半小時後轉送風，可以睡到早上」、「看你室內大小以及冷氣噸位，條件都足夠的情況下，其實28度就非常足夠了」。

此外也有一派指出，想要冷氣吹得舒服，其實不是靠溫度，「真正舒服的關鍵不是低溫而是濕度低」、「除濕26，扇葉要動冷房效果才會好」、「26會熱應該是濕度太高」。