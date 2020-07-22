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推動有傑出貢獻 產銷履歷達人是他

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

農委會舉辦年度產銷履歷達人暨卓越貢獻獎徵選活動，自4月1日開始徵件，經各產業機關代表、專家學者進行資格審查、初選及複選嚴謹評核，評選出農糧業者11人、水產業者2人及畜禽業者2人，共計15名優秀菁英當選為本年度產銷履歷達人，同時選出5名在產銷履歷推動上具卓越貢獻得主。

農委會表示，今年獲選達人中，有許多新品項及新型態產業出現，來自屏東麟洛謝育諮，採無用藥及智慧科技養殖方式，開創食用鱉的外銷市場；嘉義竹崎沈世政自創品牌並研發多元酪梨產品，客群拓展至餐飲市場；雲林虎尾周昭陽，以農業廢棄物循環再利用生產洋菇；屏東潮州葉金櫻，是本屆達人年紀最高80歲，發揮退而不休精神，結合綠能發電種植黃金果、榴槤蜜及芒果。

近年來擴大推動產銷履歷制度，許多農業經營業者紛紛投入，促進產業轉型升級，雲林虎尾農會黃鈺惠總幹事建立花生集團生產模式，首推全臺產銷履歷花生粽；台中大安冠軍芋農黃至青，帶領產銷班與農會合作推出產銷履歷芋燒酌；台中梧棲黃榮裕引進全臺首座氣冷式智慧電宰設備，從生產至加工分切一貫化作業，通路擴及賣場及連鎖餐飲集團；嘉義朴子楊家燡以溫體牛販售型態並跨足餐飲業；武陵農場生產高山杭菊及茶葉的王仁助，打造六級化產業，以上達人均為產銷履歷產品創造新價值。

農委會表示，本次獲選達人，許多是農業中生代，落實生產紀錄、運用科技高效率，用心提供消費者安全農產品，包括台東太麻里種植大目釋迦的張簡裕峰、台南麻豆文旦農友郭秋寶、嘉義中埔自創木瓜品牌的何秋圓、宜蘭三星蔥農劉皇琴、花蓮富里六十石山生產茶葉及無硫金針的蕭文龍，以及嘉義東石生態養殖虱目魚及白蝦的唐昕遠。

此外，這次卓越貢獻獎得主來自公部門、農會與民間機構與業者，獲獎者共計5位，包括積極推動花蓮富里產銷履歷稻米集團驗證的張素華總幹事、打響美濃白玉蘿蔔、輔導菸農轉型並推動多項蔬果取得產銷履歷驗證的鍾清輝總幹事、協助彙編農糧產品臺灣良好農業規範並輔導許多單位加入產銷履歷行列的蔡本原助理研究員；建立AMOT溯源餐廳資訊平台的張奐雲秘書長，以及帶動國產創新米食運動的林良田總經理，推出米食三寶-產銷履歷米碗糕、蘿蔔糕及芋頭糕，通路擴及連鎖早餐店，提升傳統美食新價值。

履歷 嘉義 農委會

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