震驚！28歲妙齡女下體出血就醫 崩潰發現自己是男兒身

一名28歲的女子最近因為性行為之後下體出血就醫，但檢查之後，竟然發現沒有子宮，再經染色體檢查，「她」居然是「他」，是一名男性，讓她驚訝不已難以接受。

這名女子是在成大醫院接受檢查，發現自己竟然是男兒身，由於已經有交往穩定的男朋友，這個結果讓她無法接受，醫生原本建議要進一步的治療，切除體內殘存的睾丸，以免引發睾丸癌，但是她卻沒有再進一步就醫。

這個病例相當特殊，成大醫院婦產部醫師余沛修表示，這是少見的「雄性素不敏感症候群患者」，染色體呈現46XY是男性的染色體，但是在胚胎發育期，因為對雄性激素不敏感，男性器官沒有辦法發展完全。

余沛修表示，這類患者在出生之後，因為下體沒有陰莖，而有類似像陰唇的外觀，會被當成是女生，而長大之後，因為雌激素的影響，也會發展出胸部等第二性徵，但是因為沒有卵巢與子宮，並不會有月經。而從胚胎時期就發育的睾丸，因為沒有陰囊，沒有辦法下降到體外，可能藏在腹股溝或者是腹腔內。

這名28歲的女子一直認為自己是女兒身，有月經但是並不規律，最近因為在性行為之後出血就醫，余沛修表示，這類的患者並不會有月經，而女子自認為有月經但是並不規律，可能都是在性行為之後的出血，被認為是月經。

余沛修指出，無月經症可以分成原發性無月經或次發性無月經。前者指的是有第二性徵的情況下，月經到13歲還沒有來過，或到15歲了都沒有月經也沒有第二性徵；後者指的是原本月經規則的人，連續3個月以上沒有來月經，或是月經不規則者超過6個月沒有來月經。

文獻上指出，約僅 0.1%的人有原發性無經症，而有0.7-3%的人有次發性無經症的困擾在次發性無經症中，大部分集中在從中樞神經到卵巢中間的賀爾蒙調控問題，可能有高達60%的人是因為下視丘與調控異常，16%是腦垂體的異常、12%是卵巢有關，只有 7%是子宮本身的問題。運動、壓力大、厭食，這些都是常見造成下視丘調控出現

至於原發性無月經症，有 50%的可能是性腺的問題，如染色體異常造成卵巢發展異常，或如前述個案因基因異常造成雄性賀爾蒙受體異常，而對雄雄性賀爾蒙不敏感，所以身體生長成女性，但不會有月經。其他原因有：子宮陰道發育異常，約占15%，如陰道橫隔、處女膜無開口，無子宮等。