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百憂解治中風無效 反增骨折機率

台灣醒報 / 記者許雅筑╱台北報導

百憂解不能治中風！過去許多動物或小型人體實驗顯示，抗憂鬱藥物—百憂解（fluoxetine）有助於中風患者恢復大腦功能。不過近期瑞典卡羅林斯卡醫學院進行一項大型的人體臨床試驗，結果發現，百憂解其實對中風患者大腦的康復無益，反倒增加骨折機率。

根據《Medical Xpress》報導，每年全球有超過1400萬人中風，其中有一半的人會留下永久性的傷害。過去動物實驗曾發現，使用百憂解藥物有助中風動物的腦部形成新細胞，後來也有小型的人體臨床試驗將百憂解與中風的康復做出連結。卡羅林斯卡醫學院研究團隊於是進行更大型的人體臨床來確認上述說法是否成立。

卡羅林斯卡醫學院的研究包括了2014年10月到2019年6月間，來自瑞典35間醫院的1500名中風患者，是瑞典目前為止與中風有關，最大的隨機對照試驗。其中一部分患者連續6個月均服用百憂解（20毫克），另一組則服用無效藥物（安慰劑）。研究團隊最後用雷氏修正量表評估受試者的大腦功能是否有變化。

結果發現，百憂解對中風康復沒有幫助。除了中風治療外，研究團隊也同時針對百憂解對憂鬱症的療效與副作用進行觀察，計畫主持人倫德斯特羅姆表示，百憂解的確減緩了受試者的憂鬱症，但研究團隊也發現，受試者骨折機率同時提升了。

根據《News Break》報導，卡羅林斯卡醫學院研究團隊與其他兩個研究團隊進行合作，三者均針對百憂解之於中風的療效進行研究，最終結果將包含大約6000名受試者，且預計今年就會出爐。而畢竟百憂解有其副作用，倫德斯特羅姆建議，先不要將百憂解作為中風後的治療藥物。

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中風 憂鬱症 患者

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