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新北市立土城醫院開幕 將視病猶親有溫度醫療

中央社 / 新北22日電

新北市立土城醫院今天開幕，院長黃璟隆表示，將以最好的長庚醫療團隊回饋新北，以視病猶親態度服務土城、樹林、三峽、鶯歌地區120萬市民，提供有溫度與友善的優質醫療服務。

新北市立土城醫院是市府委託長庚醫療財團法人興建與營運的醫院，歷經近10年籌備、興建，及3個月的試營運，今天由市長侯友宜與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧共同剪綵開幕。

院長黃璟隆致詞時表示，市立土城醫院由長庚體系醫療團隊組成，將提供急性腦中風、急性冠心症、急性外傷與高危險妊娠產婦等急重症醫療。

另外，也將發展兒童醫療、老人整合性照護、早期療育和癌症治療等整合性醫療照護服務。他說，將延續長庚體系的優質醫療服務，提供病患有溫度與友善的醫療服務。

在新北市前身台北縣時期，當地民意代表積極爭取醫院，且由時任縣長周錫瑋定案土城醫院，後續由前任新北市長朱立倫推動BOT（興建、營運、移轉），由長庚醫療體系得標。

侯友宜致詞不斷感謝今天沒到場的朱立倫，強調「沒有朱立倫就沒有今天的土城醫院」，並細數多位歷任土城區長在處理公墓疊葬遷移及斬龍山文化遺址搶救挖掘的努力。

侯友宜說，他認同黃璟隆所說的視病猶親，要有溫度的醫療。如果醫療技術好，卻是冰冷沒有溫度也沒有用，他盼望市立土城醫院成為土城區的驕傲。

長庚 侯友宜

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