14縣市熱爆！南投恐飆38度 氣象局：至少再熱一周

花蓮縣富源今天中午12時10分出現37.9度高溫。中央氣象局對14顯示發布高溫資訊。氣象局說，受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

另外，台北市、新北市、嘉義市地區，新竹縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷、台東縣、金門縣，彰化縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號，同樣有36度高溫機會。

氣象預報員李孟軒說，今明兩天太平洋高壓影響，相當炎熱，接下來會弱一點，但還是偏熱，至少還要至少熱一周。

至於近期是否有颱風，李孟軒說，目前沒有熱帶擾動的發展，至少近一周沒有明顯系統，不排除7月會創下沒有生成颱風紀錄。