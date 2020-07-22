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持續上腹痛要注意 醫師：慢性胰臟炎案例日增

中央社 / 台中22日電

中國醫藥大學附設醫院外科部醫師葉俊杰今天表示，近來慢性胰臟炎案例日增，多數起因於飲酒過量，造成反覆性胰臟發炎，出現持續性上腹疼痛，即使停止喝酒也無法減緩疼痛。

中國附醫外科部一般外科醫師葉俊杰指出，最近收治一名57歲男性患者，因為工作生活壓力大，在過度飲酒數年後，出現持續性上腹嚴重疼痛並牽連到背部酸痛，即使停止喝酒後，還是頻繁嚴重腹痛，疼痛指數長期維持到8分（最痛為10分）。

葉俊杰接受媒體訪問時表示，這名患者後來甚至只要一吃食物就引起劇烈腹痛，因為不敢進食造成嚴重營養不良，一度體重下降到只有47公斤，長期疼痛也讓患者需時常往返急診，甚至需長期住院。

對於慢性胰臟炎的原因，葉俊杰說，多數起因來自於過量飲酒，造成反覆性胰臟發炎，發炎後胰臟組織產生鈣化結石，造成胰管阻塞高壓及胰臟組織內高壓，此後每當進食時，胰臟消化酵素產生並排入胰管時，就會因胰管阻塞而使消化酵素無法正常排入腸道，造成胰臟再度受刺激引起反覆發炎疼痛，形成惡性循環。

葉俊杰表示，臨床上病人常出現持續反覆性上腹鈍痛合併背部酸痛，病人即使已停止喝酒也無法讓症狀減緩。傳統治療慢性胰臟炎，是請病患戒酒，給予止痛藥物，但疾病晚期時戒酒僅能減少惡化風險，而一般止痛藥也常無效果，若用嗎啡類止痛藥物無異是飲鴆止渴。

以這名男性患者為例，葉俊杰建議患者進行胰頭減壓及胰管繞道手術，手術後1週內就恢復正常進食，2週順利出院，手術後10個月恢復正常生活，體重回復到60公斤，不需長期服用止痛藥物，也不再有持續上腹背痛狀態。

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