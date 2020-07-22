三總改造千坪院區 變身全台最大細胞治療中心

再生醫學已成臨床治療趨勢。三軍總醫院今表示，將改造舊有汀州院區中的千坪病房，規畫成國家級細胞治療與細胞製程中心，預計明年可針對癌症、困難傷口、腦中風以及慢性關節炎等疾病，提供治療以及臨床實驗，提供更先進的醫療服務。

三總院長蔡建松，今與凱薾生醫集團總裁梁志誠簽訂醫療合作備忘錄與汀州院區改造計畫合約書，將與該集團下祐安生技合作，延攬台灣優秀企業與研發團隊加入，鎖定發展再生醫療技術，預計投入資金達5億。

蔡建松表示，三總的細胞治療計畫自去年5月3日通過衛福部審核後，目前已經有3項細胞治療計畫在進行中，今年1月內湖院區「細胞治療中心門診治療區」也已啟用，讓越來越多的病患可以接受細胞療法。

他說，因汀州院區的確有地方醫療需求，藉由產學合作來作為汀州院區活化的一部份，未來擬成為產學合作與長照的大本營；但即便如此，該院區仍會有門診治療跟住院，並預計蓋新大樓。

未來細胞治療中心位置，蔡建松說將落在介壽大樓10樓與11樓，佔地千坪空間，應是「全台最大細胞治療中心」，主要是做再生醫療與細胞治療為主，近期也將發展癌症、慢性傷口、腦中風與慢性關節炎等治療，最快1年內就能開始收案。而汀州院區除了細胞治療之外，未來也將全面改造投入長照、呼吸治療、門診住院等醫療服務，床位預計將達500床。