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一箭雙鵰！ 中醫治胃食道逆流 三高也搞定

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
除了西醫，中醫在胃食道逆流的治療上也有不錯的成效。記者楊雅棠／攝影
除了西醫，中醫在胃食道逆流的治療上也有不錯的成效。記者楊雅棠／攝影

「喝咖啡，吃甜食，讓你胃食道逆流嗎？」現代人飲食西化，工作壓力大、生活節奏增快，加上熬夜、吃消夜等不良的生活習慣，使得胃食道逆流的人越來越多，根據統計台灣有四分之一人口罹患此病。不過除了西醫外，中醫在胃食道逆流的治療上也有不錯的成效，甚至還能一併改善其他的症狀。

59歲葉先生為一名銀行經理，平時工作壓力大，常有胸悶、脘堵、胃痛等症狀，因而前往中醫求診。經中醫診斷後發現「胃氣上逆」，因此給予麥門冬湯並酌量加減黃芩和生薑，使用「辛開苦降」的藥方來降胃氣。葉先生治療後不僅腸胃症狀緩解約八成，原本變有高血壓、糖尿病等慢性疾病的他，膽固醇、飯後血糖和糖化血色素也都大幅下降。

收治葉先生的台中市中醫師公會理事長曹榮穎表示，中醫認為人體消化吸收有賴於肝、膽、脾、胃和諧運作，一旦功能發生障礙就會導致「胃失和降」，進而胃酸上逆。

中醫在治療胃食道逆流與西醫不同的地方，除了選用有制酸效果的中藥外，更著重在「胃氣上逆」的原因，以疏肝理氣、和胃清熱、降氣化痰的方式，從根本治療。曹榮穎笑稱，許多病患胃食道逆流前來就診，治療後卻往往有「其他意想不到的收穫」，除了有患者一併改善三高問題，還有病患順道增加精子運動性，解決多年難孕的困擾。

而中醫在胃食道逆流的療效上也獲得實證。中醫大附醫中醫部消化內科主治醫師賴香君表示，2019年國內研究證實，中醫的「吳茱萸湯」與西醫常用來治療頑固型胃食道逆流患者的氫離子抑制劑（PPI）相比，在治療胃食道逆流上有差不多的療效，且藥效維持的時間更長，研究並登上國際期刊「Phytomedicine」。

除了「吳茱萸湯」外，賴香君表示，國內外研究也發現，中醫常見於治療胃食道逆流的「六君子湯」，日本研究若合併PPI治療在治療頑固型患者上，可改善三成逆流症狀；中國大陸研究則發現「半夏瀉心湯」治療食道外症狀的有效率達約八成五。另外，美國研究則發現若以針灸輔以PPI治療胃食道逆流患者，比使用雙倍劑量的PPI更能控制胃食道逆流症狀。

曹榮穎表示，雖然中醫在治療胃食道逆流上有不錯的效果，但如果患者外在條件、生活習慣沒有加以改善，便須長期治療，因此最大的關鍵仍是須處理自身情緒、壓力，並且避免食用糯米製品、咖啡、茶、碳酸飲料等，易刺激交感神經興奮、易增加胃酸分泌及辛辣的食物飲料。

曹榮穎表示，中醫認為人體消化吸收有賴於肝、膽、脾、胃和諧運作。記者楊雅棠／攝影
曹榮穎表示，中醫認為人體消化吸收有賴於肝、膽、脾、胃和諧運作。記者楊雅棠／攝影

中醫 胃食道逆流 患者

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