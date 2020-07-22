7月至今沒颱風 石門水庫蓄水量也低於10年均值

全台灣各縣市7月至今幾乎天天最高溫都超過30度。石門水庫7月有效蓄水量低於近10年同月平均值，而且創下新低，7月比10年平均值1億8000萬噸少了6000多萬噸，相當於大桃園兩個月農田灌溉需水量。

至於高溫天氣會不會加速、加大水庫蒸發量到了影響水庫正常供水的程度？北區水資源局說，高溫蒸發的量不影響水庫有效蓄水，但也不諱言去年這時候石門水庫是245公尺滿水位，約2億噸，如果以水庫過去10年7月平均有效蓄水1億8000萬噸計算，除非7月接下來9天集水區雨量明顯增加，否則今年7月蓄水量會一定寫下新低紀錄，主因之一為沒颱風。

氣象史紀錄顯示，過去7月颱風最少的時候還有1個，今年可能1個都沒有，上個月底水利署和氣象局開會，預估到8、9月才有颱風影響台灣。

北水局表示，石門水庫屬於大型水庫，從進水量、出水量、水位、風、降雨等數據變化分析，水面10公尺以下不受高溫影響，反而離島的小水庫要小心高溫避免出現優氧化等問題。