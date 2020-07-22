鄭明典也盛讚！「雷雨胞伴彗星」神景 拍攝者還原現場

媲美神話的場景降臨台灣。中央氣象局局長鄭明典在臉書PO出「雷雨胞伴彗星」美照，直呼是可遇不可求的作品。拍攝者玉山氣象站觀測員李正紀接受本報採訪時也還原當時狀況，晚間嘉義正下著大雨，「雷雨胞離自己很近卻又不在頭上」，他上一次遇到這種場景已經是四、五年前的事。

李正紀說，昨天晚間8時許拍下該張照片，當時玉山天氣很好，但山下在下大雨，嘉義有對流雲系，而自己在對流雲的上端，滿天星空。

李正紀說，起初自己只是想拍閃電，加上近日都有彗星所以才去特別留意，沒想到意外捕捉到美景。

李正紀說，夏天容易有雷雨胞，但通常傍晚就下完了，像昨天一樣持續到晚上8、9時雷雨胞仍未消散的狀況較為少見。有完整獨立一顆雷雨胞，離自己很近又不在自己頭上，且拍攝時沒有下雨的狀況，上一次捕捉是在四、五年前民雄的上空。

李正紀說，他相機的曝光時間調成10到12秒，今天雷雨胞下雨的狀況還是會有，但是否持續到晚上或是還有那麼大顆就很難說，畫面的確可遇不可求。

鄭明典接受本報採訪時說，就如同他在臉書所提，該照片應該是唯一，不太可能再有類似條件，也只有玉山站有這個能耐拍到這樣的照片。

他說，該照片有很完整雷雨胞，加上彗星，又從很高角度拍下來，所以夜間雲海也入鏡，想要拍出一模一樣的美照機會不大，通常拍攝地點很容易被雲擋住，沒辦法這麼清楚又這麼空曠。他也說，拍攝時運氣很重要，感謝李正紀耐心守候。