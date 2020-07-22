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北醫醫療團前進史國防疫 返國意外與確診者同班機

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學附設醫院成立的「防疫醫療團」前進史國，協助當地抗疫。記者陳雨鑫／攝影
台北醫學大學附設醫院成立的「防疫醫療團」前進史國，協助當地抗疫。記者陳雨鑫／攝影

新冠肺炎疫情肆虐全球，台北醫學大學附設醫院組成「防疫醫療團」前進我國友邦史瓦帝尼協助抗疫，兩個月內教育當地醫師如何替新冠肺炎患者插管、脫離呼吸器。完成任務的防疫醫療團，7月返台，卻意外與一位確診患者同班機，其中一名團員抵台時一度發燒，採檢後確定為陰性，但卻嚇出團員一身冷汗。

台北醫學大學附設醫院感染科醫師陳立遠、重症醫學兼胸腔醫學內科醫師黎書亮、呼吸治療師李芯妤、護理師李侑暄，為了史瓦帝尼的醫療，組成防疫醫療團，前進史國，協助史國抗疫。

陳立遠表示，史國的醫療設備非常不足，新冠肺炎是全新的疾病，全球都還沒有完全摸透新冠肺炎的模樣，加上疫苗、藥物尚未研發完成，如何圍堵新冠肺炎是這次前進史國的重要任務。

協助規畫史國疫情專責醫院的動線，建立重症與呼吸照護，降低當地院內感染的風險，共計規畫史國七成五的醫院及全部二家的疫情專責醫院。

陳立遠說，新冠肺炎的重症患者，在醫療處置上都必須要協助插管做侵入性的治療，但當地醫師插管的能力不足，因此協助教育他們插管也是這次的重點。

陳立遠說，這次過去也發生一些趣事，返台時恰好與一位確診者同班機，原本返台僅需要14天居家檢疫，馬上升級成為居家隔離，且返台後還有一名團員發燒，嚇得全團不敢鬆懈，好險採檢後是陰性，他說，應該是返台後中暑導致虛驚一場。

台北醫學大學附設醫院成立的「防疫醫療團」前進史國，協助當地抗疫。記者陳雨鑫／攝影
台北醫學大學附設醫院成立的「防疫醫療團」前進史國，協助當地抗疫。記者陳雨鑫／攝影

新冠肺炎 醫師 患者

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