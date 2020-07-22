國衛院攜默克精準醫療 3年建立萬人癌友基因資料庫

隨人口高齡化，慢性病患人數上升，各國推動精準醫療發展，台灣不落人後，以衛福部為首，與科技部及經濟部將於明年啟動預算8.1億元的精準健康大數據計畫，國家衛生研究院今與默克集團簽訂合作備忘錄，作為該計畫前導作業，希望三年內延攬近萬名癌友基因檢測入資料庫。

今天備忘錄在衛生福利部部長陳時中見證下，由國院院長梁賡義和台灣默克集團總經理余文慧簽署。陳時中在會後媒體聯訪時表示，邁向精準醫療新紀元，需要與時俱進的法規，加速臨床試驗，及國內外生技廠可資源共享的平台，目前已有9家廠商加入，以此促使台灣生技起飛。

余文慧表示，精準醫療的主要目標在於，使用最少的醫療資源來獲得最理想治療效益，為患者找出最有效益的治療方式與藥物。默克集團介紹，傳統醫療模式是以據實證醫學的療程一體適用治療，這樣的模式下友人的疾病會改善，但也不可否認也會有人完全沒效果。

默克集團表示，精準醫療概念是建立在分群醫療之上，將病患依據疾病亞型、風險因子、臨床特徵及生物標記等分群，透過基因檢測診斷生物標記，提供有效的診斷及對應藥物。資料如只留在醫院端很可惜，希望共享於資料庫平台分析出真實世界臨床數據，加以運用發揮整體價值。

梁賡義指出，由於癌症37年蟬聯我國十大死因之首，將優先建立台灣專屬癌症精準醫療資料庫，如大腸癌、胰臟癌、肺癌及乳癌等，預計約有1000萬元預算、花3年建立癌症資料庫，從今年開始延攬有意願執行精準醫療、將身體資料共享的癌友加入計畫。

梁賡義說，讓每個患者都能從個人化醫療中獲得利益是建立該資料庫宗旨，更能避免患者不斷使用不合適的治療，降低藥物浪費機會，進而減少健保支出；加速測試新藥臨床試驗開發，期能加快藥物法規審查及健保給付，以符合台灣醫療照護者與病患醫療需求。