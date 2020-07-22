乳癌不可輕忽 3D乳房斷層攝影減疼痛升準確率

嘉義縣38歲蔡小姐因媽媽是乳癌病友，自己非常注重乳房健康，日前趁公司提供健康檢查福利，到嘉義長庚醫院安排新式3D乳房斷層攝影及乳房超音波，發現0.5公分的病灶，切片後證實是惡性腫瘤，幸好發現得早，術後不到一個月就恢復正常生活，後續只需定期追蹤。

衛福部最新公告統計資料，乳癌為我國婦女發生率第一位的癌症，台灣婦女好發年齡高峰期約在50歲，且有年輕化趨勢，但傳統2D乳房攝影需加壓將乳房夾緊才能清楚顯現病灶，讓許多婦女因疼痛不願受檢，3D乳房斷層攝影可減少乳房約40%的壓力，大大減少壓迫疼痛的感覺。

嘉義長庚醫院放射診斷科醫師陳書恬表示，「3D乳房斷層攝影」會在單側乳房分別記錄25張影像，從斷面影像來判斷，病灶可更容易被發現，比傳統2D乳房攝影只用一張影像，提高乳癌在緻密乳房的偵測率41％，減少偽陽性及20-40％複檢率。

陳書恬表示，3D乳房斷層攝影加上新式3D電腦導引切片系統，能比傳統2D乳房攝影更快速、有效率定位病灶，在局部麻醉下進行病灶切片，切片傷口僅0.5公分，另可選擇配合真空抽吸系統取得更完整的組織檢體，門診手術不需住院，傷口復原時間快，可在短時間內以最微創的方式完成切片檢查。