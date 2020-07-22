溪頭每天擠進7000人 訂出三倍劵買門票4規範

國旅大爆發，溪頭森林教育園區也受惠，溪頭7月以來天天有超過7000人，園區表示，由於不少民眾以三倍券購買門票，台大實驗林訂定僅能購買全票、優待票的使用規範，並以蓋有「不找零、不兌換、不兌券、不退票」的發票取代票券。

溪頭營林區主任彭嘉文說，不同於疫情管制期間，溪頭平均每天2000人相比，從端午節連假後，受到平地連續高溫溽暑難耐，園區開始湧進遊客納涼，不僅平日就有7000人上山，假日更是超過8000人，使得溪頭森林園區也擠滿了人，而三倍券上路使用第一周，更有不少人持券購買門票，所幸目前並無糾紛。

彭嘉文表示，由於三倍券不找零，因此訂出三倍劵購買門票使用規範，包括不找零、不兌換、不兌券、不退票（如溪頭之友卡等），而所購買的票券，以發票取代票券，並在發票上均蓋有「三倍券不找零、不兌換、不兌券、不退票」戮記。