學童左右眼視差大 可配戴角膜塑型片改善

南投9歲葉姓男童，在學校定期檢查時發現他的兩眼視差相當大，右眼可看到1.2，左眼卻只能看到0.1，家長擔心孩子的視力健康而陪同就醫。在與醫師評估與討論後，選擇讓葉童配戴角膜塑型片，睡前單眼配戴，隔天早上醒來不戴眼鏡便可看物清晰，控制近視的度數，延緩度數爬升的速度。

台灣近視盛行率高，南投醫院眼科主任何建賢醫師說，學童近視最容易快速增長度數，因此控制度數與矯正相當重要。除了近視問題，兩眼視差大可能會導致疲勞、頭痛等症狀。

近視初期的孩童如果能即時矯正，並維持正常生活作息及良好用眼習慣，可避免度數快速增加。眼科醫師多會建議孩童可選擇散瞳劑，讓睫狀肌放鬆、達到矯治效果。不過許多孩子會出現畏光等症狀，進而抗拒點藥，影響效果。因此家長也可以在與醫師討論後，考慮角膜塑型片。

角膜塑型片是藉由鏡片來改變角膜表面的形狀，配戴者在睡前配戴，使得角膜在ㄧ夜進行調整，隔天早晨摘下鏡片後，不需要戴眼鏡也可維持正常視力，適合喜歡運動的孩童，較不會受到眼鏡的限制。

何建賢說，角膜塑型片是依患者個別狀況訂製，因此需至眼科門診由專業醫師評估後配戴。另也需確實清潔、保養鏡片，定期回診檢查角膜狀況及視力控制情形、鏡片清潔情況等。配戴角膜塑型片後，仍要注意用眼習慣，避免長時間近距離用眼，少使用3C產品，才能避免度數不斷加深。