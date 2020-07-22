不孕夫妻防疫期間在家工作 調整作息搭配中藥順利懷孕

一對住在北部的不孕夫妻，原本工作忙碌，經常出國，因為新冠肺炎疫情改為在家工作，在中醫的建議下，調整生活作息並搭配中藥，原本「精蟲液化時間異常」，狀況竟然改善，目前已順利懷孕，可以說是疫情下的「疫」外驚喜。

這對夫妻不能出國工作，在網路上查詢發現中醫可以治療精蟲液化時間過長問題，南下尋求台南市立醫院中醫部不孕團隊診治，調理4個月後，成功自然受孕，明年準備迎接寶寶誕生。

醫院指出，這對夫妻先生任職於科技業、太太任職於航空業，平日工作都相當忙碌，而且經常出國，夫妻兩26歲就結婚，30歲打算生小孩，但努力一年多一直無法懷孕。

經就醫檢查發現先生精蟲液化時間異常，經過藥物治療仍無法受孕，醫師建議可以嘗試人工受孕。

台南市立醫院中醫部醫師王淑秋表示，根據2010年世界衛生組織(WHO)所制訂的精蟲檢測標準:精液容量≧1.5 mL；濃度≧1500萬/mL；總活動力≧ 40%；正常型態≧4%；液化時間≦60分鐘。以上各項指標只要有一項異常，都有可能會造成不孕。

當精液射出體外會呈現半凝膠狀，正常情況下於60分鐘內會液化成水樣液體，如此可讓精蟲順利游進入子宮。若超過60分鐘仍未液化成水樣液體，則是精液液化異常。

王淑秋表示，根據研究發現，造成精液液化異常的原因為，凝固蛋白增多或前列腺分泌的蛋白水解酶和纖維蛋白溶酶減少，臨床上攝護腺炎是最常見的原因。就中醫角度精液液化異常，常見體質證型有陰虛火旺、腎陽不足、濕熱內蘊、痰瘀阻滯等，只要對症治療得宜，一般皆可改善。

患者因為工作緣故常常熬夜和國外客戶開會，導致陰虛陽亢體質，出現咽乾口燥，舌質紅有裂紋，心煩易怒，嘴巴有異味等，台南市立醫院中醫部主任張烱宏除了給予知母、生地、香附等中藥治療外，建議患者利用在家工作期調整生活作息，經過4個月調理，檢查精蟲液化時間已恢復正常，太太也順利自然懷孕。