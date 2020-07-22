快訊

新北火警 兒童室內足球俱樂部救出16名兒童、2名教練

影／論文風暴擴大 李眉蓁：蔡英文回應我就回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解便困難求診 65歲男子發現結腸癌轉移

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
患者腹部電腦斷層影像，箭頭所指為乙狀結腸癌之T3病灶 (腫瘤侵犯穿透肌肉層至漿膜層)。圖／台大醫院新竹分院提供
患者腹部電腦斷層影像，箭頭所指為乙狀結腸癌之T3病灶 (腫瘤侵犯穿透肌肉層至漿膜層)。圖／台大醫院新竹分院提供

65歲陳姓男子因解便困難到醫院求診，接受大腸鏡檢查發現乙狀結腸有個3公分腫瘤，術後病理報告發現23顆局部淋巴結中，有5顆有癌細胞轉移，經腫瘤科醫師評估需要接受6個月的輔助性化療。

台大醫院新竹分院內科部血液腫瘤科醫師楊明翰說明，大腸癌泛指發生於大腸的惡性腫瘤，可依侵犯位置分為結腸和直腸，結腸包含升結腸、橫結腸、降結腸及乙狀結腸，乙狀結腸和直腸相接。大多數大腸癌一開始時只是良性瘜肉，經過一段時日後，有些瘜肉會惡化成大腸癌。若出現在升結腸較容易造成貧血、腹脹；若發生在降結腸或乙狀結腸則多以排便習慣（腹瀉或便秘）及型態（變細或帶狀）改變、血便或腸道阻塞來表現。

一般針對第一至三期大腸癌治療，手術切除是唯一能根除腫瘤的治療方式，並輔以化學治療或放射線治療。放射線治療主要針對被固定在骨盆腔的直腸癌，對結腸癌並沒有太大幫助。

輔助性化學治療主要是殲滅手術時潛在的微轉移，降低復發及轉移的機率，進而提升病患整體存活期。目前國內外專家一致共識是第一期的大腸癌復發轉移機會低，建議定期追蹤即可，無須輔助性化療。第二期(腫瘤侵犯較深)及第三期(有淋巴結轉移)則依危險因子的有無，醫師會建議進行3或6個月的輔助性化療。

楊明翰說，大腸癌好發年齡約65歲，但80至90歲的患者也不算少見，除第四期的大腸癌外，其餘期別的五年存活率都遠超過五成，近年來國健署推動大腸癌篩檢計畫，補助50至74歲民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，若篩檢結果為陽性，則建議安排進一步大腸鏡檢，早期發現早期治療。

大腸癌 腫瘤 醫師

延伸閱讀

健康保衛站／動脈化療 擺脫臉部巨大腫瘤

擺脫臉部巨大腫瘤黑暗人生！動脈注射化學療法見好轉

小六生大腸癌基因療法研究獲獎遭撤 父致歉認「過度參與」

余苑綺一度抗拒化療　「雙頰凹陷」術後照曝光

相關新聞

鄭明典也盛讚！「雷雨胞伴彗星」神景 拍攝者還原現場

媲美神話的場景降臨台灣。中央氣象局局長鄭明典在臉書PO出「雷雨胞伴彗星」美照，直呼是可遇不可求的作品。拍攝者玉山氣象站觀...

國旅潮爆發！安心旅遊補助不到一個月傳告急 觀光局回應了

安心旅遊補助7月上路至今僅短短22天，不過因適逢暑假期間，國旅大爆炸，也讓補助預算用得相當快，繼遊樂園2億元補貼預算僅剩...

宜花東離島國旅爆炸 林佳龍：會先暫緩觀光行銷補助

2023是跳島旅遊年，為了推動海洋觀光，交通部航港局今天上午舉辦「台灣跳島郵輪政策高峰會」，包括交通部長林佳龍、連江縣長...

今天大暑！彭啟明：8月初前仍沒有颱風發展跡象

今天是24節氣的大暑，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，統計上從小暑、大暑兩個節氣附近的平均，通常都...

補助額度將用完？憂安心旅遊用不到 奧客狂盧30分鐘：幫我卡位

為振興國內經濟，政府推出多項補助強化國人消費意願，其中針對觀光旅遊的「安心旅遊補助」恰逢暑假到來，不少人在規劃旅遊時都會將之考慮進去。一位飯店員工在臉書抱怨，由於民眾報復性出遊，中部的旅遊補助已使用近8成，結果有奧客為了確保自己下個月「用得到」，竟要求她先幫忙「卡位」，讓她非常傻眼。

三總改造千坪院區 變身全台最大細胞治療中心

再生醫學已成臨床治療趨勢。三軍總醫院今表示，將改造舊有汀州院區中的千坪病房，規畫成國家級細胞治療與細胞製程中心，預計明年...

一箭雙鵰！ 中醫治胃食道逆流 三高也搞定

「喝咖啡，吃甜食，讓你胃食道逆流嗎？」現代人飲食西化，工作壓力大、生活節奏增快，加上熬夜、吃消夜等不良的生活習慣，使得胃...

7月至今沒颱風 石門水庫蓄水量也低於10年均值

全台灣各縣市7月至今幾乎天天最高溫都超過30度。石門水庫7月有效蓄水量低於近10年同月平均值，而且創下新低，7月比10年...

北醫醫療團前進史國防疫 返國意外與確診者同班機

新冠肺炎疫情肆虐全球，台北醫學大學附設醫院組成「防疫醫療團」前進我國友邦史瓦帝尼協助抗疫，兩個月內教育當地醫師如何替新冠...

國衛院攜默克精準醫療 3年建立萬人癌友基因資料庫

隨人口高齡化，慢性病患人數上升，各國推動精準醫療發展，台灣不落人後，以衛福部為首，與科技部及經濟部將於明年啟動預算8.1...

游泳突然抽筋怎辦？救生員公開五種按摩法自救

只要是長年玩水的人，總是不可避免會遇到抽筋狀況。當遇到這些突發情況時，要冷靜判斷當時水域環境是否可以求助，並且對抽筋部位施予正確的舒緩方式，即可確保自己能夠平安地回到岸邊。

乳癌不可輕忽 3D乳房斷層攝影減疼痛升準確率

嘉義縣38歲蔡小姐因媽媽是乳癌病友，自己非常注重乳房健康，日前趁公司提供健康檢查福利，到嘉義長庚醫院安排新式3D乳房斷層...

熱門新聞

幸運兒在這！大樂透頭獎1.3億1注獨得 獎落桃園蘆竹

超旺！今晚大樂透、今彩539頭獎都開在桃園蘆竹

威力彩25億是你？4星座「偏財運爆發」幸運數字、最佳購入時間曝光

頑童瘦子炸出6塊腹肌！他也瘋「168斷食法」變身男神

觀光客湧入！綠島驚見台北橋機車瀑布潮 網批：旅遊品質好糟

7月颱風不見影 天氣風險一張圖看今夏為什麼特別不一樣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。