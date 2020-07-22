解便困難求診 65歲男子發現結腸癌轉移

65歲陳姓男子因解便困難到醫院求診，接受大腸鏡檢查發現乙狀結腸有個3公分腫瘤，術後病理報告發現23顆局部淋巴結中，有5顆有癌細胞轉移，經腫瘤科醫師評估需要接受6個月的輔助性化療。

台大醫院新竹分院內科部血液腫瘤科醫師楊明翰說明，大腸癌泛指發生於大腸的惡性腫瘤，可依侵犯位置分為結腸和直腸，結腸包含升結腸、橫結腸、降結腸及乙狀結腸，乙狀結腸和直腸相接。大多數大腸癌一開始時只是良性瘜肉，經過一段時日後，有些瘜肉會惡化成大腸癌。若出現在升結腸較容易造成貧血、腹脹；若發生在降結腸或乙狀結腸則多以排便習慣（腹瀉或便秘）及型態（變細或帶狀）改變、血便或腸道阻塞來表現。

一般針對第一至三期大腸癌治療，手術切除是唯一能根除腫瘤的治療方式，並輔以化學治療或放射線治療。放射線治療主要針對被固定在骨盆腔的直腸癌，對結腸癌並沒有太大幫助。

輔助性化學治療主要是殲滅手術時潛在的微轉移，降低復發及轉移的機率，進而提升病患整體存活期。目前國內外專家一致共識是第一期的大腸癌復發轉移機會低，建議定期追蹤即可，無須輔助性化療。第二期(腫瘤侵犯較深)及第三期(有淋巴結轉移)則依危險因子的有無，醫師會建議進行3或6個月的輔助性化療。

楊明翰說，大腸癌好發年齡約65歲，但80至90歲的患者也不算少見，除第四期的大腸癌外，其餘期別的五年存活率都遠超過五成，近年來國健署推動大腸癌篩檢計畫，補助50至74歲民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，若篩檢結果為陽性，則建議安排進一步大腸鏡檢，早期發現早期治療。