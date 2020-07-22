卜令柟愛積木 以醫師和爸爸立場鼓勵用積木取代3C遊戲

原本只是陪小孩玩積木，衛生福利部基隆醫院小兒科醫師卜令柟後來成了積木迷，寄情小小顆粒，創造許多讓人驚艷的作品。卜令柟說，以醫師和家長雙重角色，鼓勵多讓小朋友玩積木，別沉迷3C遊戲，讓孩子練習靜下心，發揮想像力，人生可能就不一樣。

卜令柟在兒子3、4歲時，父子一起玩積木，起初是陪小孩玩，但玩著玩著，越玩越有心得，成了玩家。他和兒子以基隆元素創作，他用積木拼出貨櫃車、郵輪，兒子做出協和發電場3根煙囱和中正公園觀音像，貨櫃車身還有「Dr. BU」字樣，樂在其中。

玩積木一段時間，卜令柟發現從中得到許多樂趣，開始到大賣場買回一桶又一桶的「基本顆粒」，完成腦中構思的作品。因為需求量大，他改向工廠叫貨，成主主顧後，工廠還會依他指定的顏色、大小供貨。

除了基隆元素作品，卜令柟還用積木創作哆啦A夢、Hello Kitty、米老鼠、海綿寶寶等卡通主角。世界文化遺產也是他的創作主題，用積木拼出復活島巨石像、巴黎鐵塔和北京故宮等作品。

卜令柟說，小孩子玩積木有助於手眼協調，把腦中的圖像拼出來，是創意和想像力的展現。對於有過動傾向、注意力不集中的孩子，玩積木也是訓練他們靜下心的良方。