10月生效！柴油車檢測與先進國家一致 免驗馬力、減少急踩油門

環保署已公告修正「柴油汽車黑煙排放不透光率檢測方法及程序」，自今年10月1日起生效；除調升各車齡馬力比標準10%外，也放寬經認證維修廠完成噴射泵浦鉛封，或4期以上大型柴油車就免驗馬力。

台南市環保局表示，我國柴油車輛均由國外進口，或國外原廠授權在國內組裝，因此，目前黑煙檢測仍是柴油車汙染管制查核的主要方法。為簡化流程及縮短檢驗時間，環保署參考國際間檢測方法，修正到與世界先進國家一致。

環保局長謝世傑表示，原「柴油汽車黑煙排放不透光率檢測方法及程序」，為車輛檢驗踩踏3次試驗結果取平均值為檢測結果，現增加門檻值，若進行第1次或第2次檢驗時，檢驗值低於門檻值即可完成檢驗並領取檢測結果表，並換發排煙標章，估算約可節省車主20％的車輛到檢時間。

但為促使車主落實車輛維修保養，達成汙染改善目的，這次修正也調升車齡區間馬力比標準各10%，車齡10年以下馬力比調整為55%，車齡大於10年馬力調整為50%，呼應車主對車輛檢驗程序需經多次急踩油門導致車輛損壞疑慮。

另為鼓勵民眾落實調修，也增列完成噴射泵浦鉛封，得免驗馬力；4期以上大型柴油車也免驗馬力，但有汙染之虞的車輛 (經目視判煙、民眾檢舉... 等舉發)仍需檢驗馬力。

南市環保局表示，從2017年至2018年共汰舊換新2852輛，多年來也透過不定期稽查攔檢、目視、主動通知、架設車牌辨視系統等多元管理方式，促使不合格率自2015年4.8%下降至2019年3.3% 。