後空翻耍帥不成意外腦著地 物理治療師：嚴重者恐喪命

後空翻這動作經常在舞蹈表演、體操中出現，日前有一名20歲的大學生，在沒有暖身及保護錯失的狀況下練習後空翻，發生意外後腦著地造成腦外傷，衛福部立桃園醫院物理治療師吳敏真提醒，練習前一定要做好充分地暖身，讓肌肉、骨骼、關節等部位達到一定預備活動狀態，才適合進行練習。

吳敏真表示，該名劉姓學生在翻滾時後腦著地造成腦外傷，到院時昏迷指數只剩5分，經過緊急開顱手術治療，再加上2個月的物理治療後，已可使用助行器行走。

後空翻對許多極限運動愛好者來說是必備動作，一般民眾在舞蹈表演時也常將其加入，不過吳敏真提醒，就算是訓練有素的體操運動員，在進行後空翻時都有受傷的可能，何況是業餘或單純喜歡後空翻的玩家，練習危險度較高的動作最好找專業教練指導，否則只要一個不小心，就可能出現意外受傷，嚴重可能當場頸椎斷裂喪命。

吳敏真指出，想練習後空翻，身體的協調性、肌肉力氣和下肢彈跳能力很重要，所有的運動應先具有基本的能力之後才開始動作的練習，她說，練習前一定要做好充分暖身，而暖身主要目的是為了讓身體各部份達到適當活動度，使得肌肉、骨骼、關節各部功能達到一定的預備活動狀態。

若有好好暖身，一旦遇到突發狀況，身體的緊急應變反應可即時做出反應，較不會發生運動傷害，暖身活動內容基本是以全身性的關節、肌肉活動為主，是緩和、慢速的活動，暖身運動的量不夠也容易受傷，所以就算是老手或體育健將在練習前也是需要足夠的暖身運動。

因此練習危險度較高的動作最好找專業教練指導，而且在練習前必須適當身體熱身並檢查設備與場地安全，瞭解動作的輔助與保護方法，以維護自身安全。 '