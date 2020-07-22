國旅潮爆發！安心旅遊補助不到一個月傳告急 觀光局回應了

安心旅遊補助7月上路至今僅短短22天，不過因適逢暑假期間，國旅大爆炸，也讓補助預算用得相當快，繼遊樂園2億元補貼預算僅剩下4成後，如今也傳出因為暑假國旅太過踴躍，自由行的補助預算快用罄。不少民眾更反映，最近出遊訂房時，就有業者提醒補助已經用了八成，不確定入住時還可不可以使用補助，讓民眾相當錯愕。

根據交通部觀光局規畫，安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動期間將自7月1日起到10月31日止，只要入住參與活動的合法民宿、飯店，每房折抵1000元，離島再加碼多補助1000元。

不過有民眾反映，最近去中南部遊玩，但在訂房時，就有飯店、民宿業者提醒，中部的補助已經使用八成，不確定到時住房時還能不能使用自由行補助。預算快用完的「傳言」，也讓不少民眾相當擔心，很怕搶不到「好康」，也質疑安心旅遊補助不是才剛上路不到一個月，預算也用太快了。

對此，觀光局表示，過去國旅補助曾有過一次給齊，但有部分縣市政府用不完，又要繳回來，造成作業上的麻煩，因此後來就改成分批給。今年的安心旅遊補助也同樣是分梯次給縣市政府補助預算，原本的要點就規定，只要各縣市第一批預算用到八成，就可以申請第二批，可能是因此讓業者有所誤解。

觀光局也說，目前花蓮、台東等縣市的預算已用了八成左右，澎湖甚至已經申請第二批。

不過國旅爆炸，各縣市都湧入大批觀光人潮，安心旅遊補助預算是否會不夠？觀光局直言，確實可能會有不足之處，不過部長林佳龍已承諾會再和政院爭取，原則上會讓安心旅遊補助持續到十月底。