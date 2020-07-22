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宜花東離島國旅爆炸 林佳龍：會先暫緩觀光行銷補助

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長林佳龍。記者邱瓊玉／攝影
交通部長林佳龍。記者邱瓊玉／攝影

2023是跳島旅遊年，為了推動海洋觀光，交通部航港局今天上午舉辦「台灣跳島郵輪政策高峰會」，包括交通部長林佳龍、連江縣長劉增應、金門縣長楊鎮洖、航港局長郭添貴、觀光局長張錫聰等人均出席。

林佳龍會前受訪時表示，台灣是海洋國家，希望推動藍色公路、跳島旅遊，因此也選擇2023年是跳島旅遊年。

林佳龍說，雖然這次疫情衝擊很大，國內郵輪的發展受到短期衝擊，但是長期來講還是國家重大政策，很欣慰看到國內郵輪產業有一些轉型和創新，包括國內郵輪跳島旅遊，也推出產品受到社會歡迎。

林佳龍說，今天座談也是針對整個郵輪產業發展，齊聚一堂，包括基隆、澎湖、金門、馬祖大家交流經驗。基隆、高雄可說是亞洲郵輪的母港，雖然國境有管制，但台灣和外島是安全的，最近有幾個旅行業推出國內跳島郵輪的遊程，我們也是全力支持，也利用這個機會大家坐下來，檢視這幾年郵輪產業發展，做好航港船遊等四方面的盤點整備，迎接未來郵輪產業發展的新高峰。

不過外界質疑，如今因為國旅大爆發，澎湖、綠島等離島觀光爆棚，如今又推跳島旅遊，是不是會造成更大負擔？

對此，林佳龍說，郵輪提供交通食宿，所以住宿方面，郵輪就有提供，不至於造成外島的衝擊；島內旅遊的部分，會和在地政府做好協調，不一定集中在假日，也可以有非周末的遊程，在時間或是路線做一個分流，交通部也會協助地方政府做好相關服務。

林佳龍也說，這次因為國內疫情趨緩，國旅大爆發，交通部原本有補助各縣市1000萬元的行銷預算，如今宜花東、外島會先暫緩，先加強台灣西岸的行銷，也歡迎縣市政府加碼。國旅效應造成觀光復甦，所以會提供更好的資訊服務，做好分流。

林佳龍表示，安心旅遊補助會延續到10月底，且補助不分平假日，暑假之後也有補助，民眾可選擇適當的旅遊、時間、地點，就像東北部也有很好的地點，觀光局有13個風景管理處，會加強行銷，吸引遊客。

2023是跳島旅遊年，為了推動海洋觀光，交通部航港局今天上午舉辦「台灣跳島郵輪政策高峰會」，包括交通部長林佳龍、連江縣長劉增應、金門縣長楊鎮洖、航港局長郭添貴、觀光局長張錫聰等人均出席。記者邱瓊玉／攝影
2023是跳島旅遊年，為了推動海洋觀光，交通部航港局今天上午舉辦「台灣跳島郵輪政策高峰會」，包括交通部長林佳龍、連江縣長劉增應、金門縣長楊鎮洖、航港局長郭添貴、觀光局長張錫聰等人均出席。記者邱瓊玉／攝影

郵輪 林佳龍

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