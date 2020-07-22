補助額度將用完？憂安心旅遊用不到 奧客狂盧30分鐘：幫我卡位

為振興國內經濟，政府推出多項補助強化國人消費意願，其中針對觀光旅遊的「安心旅遊補助」恰逢暑假到來，不少人在規劃旅遊時都會將之考慮進去。一位飯店員工在臉書社團抱怨，由於民眾報復性出遊，中部的旅遊補助已使用近8成，結果有奧客為了確保自己下個月「用得到」，竟要求她先幫忙「卡位」，讓她非常傻眼。

隨著疫情趨緩、各項政府補助上路，暑假國旅人潮湧現，出現不少亂象，如離島便出現機車瀑布、當地民眾無魚可買等，安心旅遊補助也因國人熱情參與，部分縣市額度即將用鑿。有中部的飯店員工表示，由於安心旅遊中部額度已使用近80%，無法保證來訂房的客人都能申請到，故都會先行告知，結果因此被奧客盧了近30分鐘。

該客人預計8月8日到中部旅遊，聽到她告知額度即將用盡，如果屆時沒有額度將不能使用安心旅遊後瞬間爆氣，表示「你要保證我過去可以用」、「政府說10月底前都可以用，你憑什麼不讓我用」、「你要跟政府要配額啊」。

甚至客人在她解釋安心旅遊的額度是全中部飯店共用，同時也無法預知額度何時用盡後，無賴地說「你現在幫我卡位就好」、「反正我現在訂了當天就必須要」、「有沒有配額是你們飯店的事」！理直氣壯的態度讓她又氣又傻眼，最後仍以「無法保證」為由，請客人詢問別間飯店，或提早旅遊時間。

該文也引來不少同業抱怨，表示這陣子每天都接得到這類電話，「奧客超會秀下限的」、「在飯店上班真的每天心好累」、「同為飯店業，最近真的被搞到腦神經衰落」、「我的旅宿沒參加他們還會問我『為什麼你們沒有參加？』……不想參加也不能就對了」、「難道會為了沒有折抵1000元就不去嗎？我也是暈了」、「當飯店櫃檯真的很頭痛，很多老人家都是年輕人幫忙申請的，因為老人家比較不擅長用手機，結果遇到好幾個年輕人把自己爸爸媽媽名字打錯，現場忙的要死還要幫忙重新申請」。

但有民眾認為，安心旅遊補助的宣導不夠清楚，如「補助限額」這項很多人都不知道，「原來旅遊補助有配額的」、「原來有配額，我還以為沒有限制」、「我覺得政府宣導不夠清楚耶，我也不知道有配額，網路只叫大家要登記就可以抵1000元」。也有人樂觀認為政府可能繼續加碼，「該會加碼！至少可以撐到中秋節吧」、「放心，配額不夠是嚇嚇你們而已。配額滿了，新聞觀光局就會說：這次補助熱烈響應，決定再加碼！不要錯過咯」。

據《旅宿網》資訊顯示，自由行旅客使用安心旅遊補助可現場折抵房費最高1000元，但「各直轄市、縣(市)政府及觀光局核定之旅行社所營國內訂房平台補助經費有限，其辦理補助之活動期間，如經費提前用罄，即會公告停止受理補助申請」，此外，透過國際訂房平台訂房者無法申請。