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不只《毛骨悚然撞鬼經驗》！愛鬼人士必追十大靈異節目

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

遮著眼睛也要偷看！

農曆七月鬼門開即將到來，各電視台配合應景都會播出讓人看了「透心涼」的靈異節目，不論是真是假，抱著敬畏的心情觀賞，這些超自然且難以解釋的現象，讓人看過就難忘。

這些節目不僅創造了的人面魚、紅衣小女孩等經典故事，後期推陳出新的靈異節目也廣受歡迎，想要在炎炎夏日感受這些腎上激素飆升，寒毛豎起的感覺嗎？今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，哪十大靈異節目你一定要看！ 

image source:翻攝自YouTube


靈異節目排行

NO.10 第三類接觸

由侯昌明、周姿君、星卉三人主持的靈異節目，單元「猛鬼旅行團」也曾紅極一時，是早期出入全台灣鬧鬼禁地的先驅之一，後來節目單位也持續將系列影片上傳到影音平台YouTube，讓不少喜歡這類靈異節目的網友回顧觀看，每集都有留言熱烈討論情節如「01:58窗外有動物眨眼」、「我一直聽到門在開的聲音…」。

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NO 9. 神出鬼沒

雖然是1998年的舊節目，但是它創造的故事影響力延續至今！因為該節目就是讓大家超毛的「紅衣小女孩」故事起源，還記得一家人登山的家庭錄影帶，隊伍最後竟然出現穿紅衣、面孔蒼老的小女孩，震驚當時社會。後來故事也被翻拍成電影，獲得觀眾迴響，更拍成了續集，也讓這個經典節目不斷被網友提及。

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NO.8 世界奇妙物語

集結奇幻、恐怖、靈異的日本超老字號節目，由男主持人塔摩利身穿西裝，擔任開場的引述人，帶領觀眾進入「奇妙世界的故事」，其中看似奇幻輕鬆又帶著詭異嚇人的劇情，裡面有不少知名演員如石原里美、小栗旬出演，網友印象深刻表示「未來同學會看完很毛~」、「病床上老奶奶用孫女身體延續生命那集很恐怖」。

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NO.7 不可思議的世界

由小潘潘主持的棚內靈異節目，雖然節目壽命只有三年，但是卻讓網友留下深刻印象，不僅是會邀請命理專家在棚內解析靈異現象，小潘潘總是嘖嘖稱奇，且不時表情驚恐又真切的主持風格，被網友比喻為「電視版YouTuber小茉」，加上小潘潘每次都打扮亮麗，不時展露好身材的造型，也成為網友的討論熱點，其中民宿陣頭靈異照片集數，在網路更有152萬觀看。

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NO.6 開運鑑定團

開創台灣第一個命理節目，經歷過李明依、黃嘉千、孫協志、狄鶯等人主持，換到庹宗康、 苗可麗主持時，節目開始以靈異題材為主，其中集數「解不開的謎之檔案」，在YouTube平台也有149萬觀看次數，不僅邀請來賓分享恐怖經驗，現場來賓太子爺上身，有網友看了留言表示「太子爺好可愛」、「寧可信其有」、「雞皮疙瘩一直起來」。

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NO.5 毛骨悚然撞鬼經驗

有在看日本綜藝台的人一定知道，不知多少個夜晚，都被它嚇到睡不著！時常解析觀眾投稿的靈異照片，主持人稻垣吾郎跟擔任助理主持的五位小學生，總是在靈異倒數時刻發出尖叫聲，讓節目整體恐怖氛圍再增添，後來故事也被拍成電視劇，男星佐藤健2019年也有出演，經典片段常被討論「尤其是四樓的少女，長髮按鈴的紅衣女子」、「有幾個蘿莉滿正的  還會跟他們一起唸咒語」。

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NO.4 鬼影追追追

由人稱「鬼王」的陳為民跟李祖寧搭擋主持，原本叫做《穿梭陰陽界》，雖然是棚內的談話性節目，但是陰森的佈景，搭上說起鬼故事「超有感」的陳為民，只要講起靈異經驗就能讓全場人寒毛豎起。直到現在有網友討論相關節目時，都不時會有人在底下留言推薦「比較喜歡穿梭的鬼影追追追」、「推三立鬼影追追追」、「穿梭陰陽界超好看」。

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NO.3 玫瑰之夜-鬼話連篇

最經典且首創的靈異節目沒有之一！1990年代在綜藝節目《玫瑰之夜》底下的靈異單元《鬼話連篇》，當時創下超高收視率，先前鬼片《人面魚：紅衣小女孩外傳》故事原型就是從該節目而來，當時主持人彭恰恰不僅曾在螢幕前被神靈附身中邪嘔吐，還有觀眾投稿吳郭魚會說「魚肉好吃嗎」的「人面魚」事件，讓該節目即使過了二十年，仍然是網友心中靈異節目的模範。

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NO.2 逃跑吧好兄弟

原本是節目《來自星星的事》的外景單元，但該節目停播後，由於觀眾反應熱烈，該單元就被拉出來單獨作為節目，主要由男藝人Eason黃尹宣、無尊、曾子余擔任主持人，有時候還會搭配民俗專家到各種傳說禁地，像是重返「紅衣小女孩」起源地集數，在網路上許多引起迴響。

不少人底下留言標出時間，有看見或聽見「奇怪的光影或聲音」，大膽的你敢點下去看嗎？

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NO.1 來自星星的事

2011年起由庹宗康擔任固定主持的棚內綜藝節目，早期以家庭生活為主軸，2014年前叫做《愛喲我的媽》，後與趙正平搭擋主持後，節目轉往靈異走向，改由庹宗康獨挑大樑主持，其系列單元「鬼燈獎」、「怪奇探索」、「破案關鍵」廣受歡迎，YouTube集數「報告班長！有有有有鬼！-廁所淒厲哀號聲…夜半勇闖惡靈寢室！」更有78萬觀看，直到2019年10月才正式收攤，是近期最長壽且受到觀眾支持的靈異節目。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月15日至2020年07月13日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『靈異節目』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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