花蓮旅遊可抽籤汽車和電視　旅行社還有獎金

花蓮縣政府推出三項國旅振興方案及出版專冊推廣縣內的外國老闆特色店鋪，讓大家在全球疫情期間，不必出國，即能到花蓮安全旅遊。

這些措施包括提供獎金鼓勵合法旅行社帶團到花蓮旅遊；舉辦「玩花蓮、抽豐田」及「來花蓮逛商圈、吃夜市 每月抽電視」活動；同時推出《阿兜仔當家－花蓮就是我的家》，介紹28家外國老闆經營的餐廳和民宿，邀請領隊、導遊及旅客到花蓮，大啖正港五大洲異國美食，享受花蓮的異國餐旅文化，參加活動抽獎品。

花蓮縣政府提供的「旅行社獎勵計畫」，是今年11月15日前，只要旅行社帶團到花蓮累計達一定人數，並在合法旅宿業住宿一晚，即可獲得獎勵金。其中，帶團人數1000至2999人，獎勵3萬元；達3,000至4999人、獎勵金5萬元；5,000人以上，獎勵7萬元。

申請方式為旅行社提供保險單影本、旅宿業回傳之團體確認單及收據或發票，縣府將依申請送達順序，進行審核及核撥獎勵金，申請至經費用罄為止。相關資料請見花蓮觀光資訊網：http://tour-hualien.hl.gov.tw/。

「玩花蓮、抽豐田」旅遊抽獎活動，是109年11月15日前，凡國人參加旅行團或自由行，只要在花蓮合法旅宿業住宿，並上活動官網

（https://trip.hl.gov.tw/）登錄資料，即可參加抽獎，將豐田汽車開回家。

「來花蓮逛商圈、吃夜市 每月抽電視」活動，是7月15日至12月31日，在花蓮市東大門夜市、形象商圈、舊鐵道景觀商圈、百年老街商圈、明義商圈及石藝大街，使用「振興三倍券」單筆消費額滿新臺幣200元，即可兌換1張抽獎券，抽50吋電視。

另外，因新冠肺炎疫情影響，國人無法出國旅遊，為滿足民眾品嚐異國風味料理的渴望，花蓮縣政府推出《阿兜仔當家－花蓮就是我的家》一書，介紹花蓮24家外國人經營的餐廳和4家民宿，全書以中、英、日、韓等四種語言介紹，並搭配附近的花蓮觀光旅遊景點，設計了歐非線、美洲和大洋洲線、亞洲線等三條小旅行路線，規劃成一日遊和二日遊旅遊指南，方便外地旅客安排喜歡的美食和遊覽旅程。

縣府也配合本書出版，特別提供50本書辦理抽獎活動，16日開始，只要上花蓮觀光粉絲團臉書貼文按讚、分享、tag二位朋友並留言，就有機會抽中本書，搶先閱讀內容。歡迎民眾親自到28家異國店舖，品嚐道地異國美食、文化，及翻閱店內書籍，深度瞭解外國老闆及美食背後的精彩故事。