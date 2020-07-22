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台鐵三義后里電車線斷落影響逾1.6萬人 退換票須知看這
台鐵三義=后里間昨天下午電車線斷落事故已搶修完畢。台鐵局說，今上午5時恢復通車，影響逾1.6萬人，造成旅客不便深致歉意。
昨天下午2時46分，台鐵三義=后里間(K160+500-600)發生電車線斷落事故，造成東線電車線供電異常，詳情由運安處啟動調查中。
台鐵局說，已於今天清晨5時2分搶修完成，路線恢復供電，三義=后里恢復雙線行車。該事故影響列車延誤共計52列次、1131分，影響1萬6210人。
台鐵局說，對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於一年之內至各站辦理全額退費；持用非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於一年之內免費憑原票兌換同級同區間乘車壹次；持用電子票證旅客運送遲延45分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限1天。
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