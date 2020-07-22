彭啟明：8月初前仍沒有颱風發展跡象

今天是24節氣的大暑，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，統計上從小暑、大暑兩個節氣附近的平均，通常都是最熱的時候。過去俗諺說，要是今天不熱，表示氣候不順，就要很注意可年天災多，不過從6、7月的高溫一直偏高，不斷破紀錄，到底要看最高溫還是相對高溫，也很難說清楚了。

他說，這時候應該是颱風的旺季，今年的確較異常，7月有很高機會沒有颱風生成，但8月預期還是會有，平常就要做好該有的防颱準備。

昨天開始高壓逐漸西伸過來，最近的高壓中心在琉球附近，台灣附近的午後熱對流受到抑制，發展不大起來，只有南部，在嘉義及高雄靠山區，以及北部山區有些零星局部的午後雷陣雨。

他說，昨天上午的雲系發展得很快，中午雲量略多，像台北市的高溫反而上不去，最高溫才36.5度，過去幾天可能習慣了38-39度的高溫，降到36.5度反而覺得沒那麼熱，但仍是有不少地方都有出現36-37度的高溫。

今明兩天的天氣都很類似，高壓持續增強，午後陣雨較零星，中午高溫仍然有37-38度發生的機會。而周五開始到周末，甚至到下周一，高壓略為減弱，北方的鋒面略南移，午後雷陣雨將逐步的增多。

彭啟明說，由於高壓穩定的西伸過來，目前梅雨鋒面已經移到長江以北流域，在黃淮流域這區域進入相當警戒須留意區域流域的暴雨。周五開始高壓略東退，也將稍微南下一些，回到長江以南附近，但很快會再度北抬回去。

這兩天台灣附近吹東南偏東風，北部的空氣品質，可能因為晴朗及穩定，臭氧濃度會略高，周五到周末逐漸轉為偏南到西南風，會有些改善，而午後雷陣雨的發展也會有些不同。

彭啟明說，而近期到8月初，依舊還沒有颱風發展的訊息，還需要再等等。