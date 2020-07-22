7月颱風不見影 天氣風險一張圖看今夏為什麼特別不一樣

7月至今仍沒有颱風生成，高溫屢破紀錄，天氣風險公司的臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」小編表示，總而言之就是氣候變遷。

「天氣風險 WeatherRisk」說，夏天本來就是太平洋高壓的主場，但今年6至7月的太平洋高壓已經是異常的強勢。以往太平洋高壓平均的勢力範圍大概在中緯度的洋面，低緯度讓出空間讓颱風可以發展，西南季風進入南海，梅雨鋒面則依照時節南北擺盪。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，但今年高壓的勢力範圍已經完全壟罩到台灣、華南甚至南海一帶，西南季風難以吹送到台灣附近，台灣的梅雨季早在6月初就已結束，開始天天都是高溫酷熱的日子。高壓霸占低緯度海面，也讓熱帶擾動難以發展，7月到目前為止的颱風生成數量持續掛0，越來越有機會「達成」7月無颱風的紀錄。

究竟太平洋高壓要強勢到什麼時候？「天氣風險 WeatherRisk」說，短期內高壓的強度會時強時弱，例如周五後會稍退縮、各地午後雷陣雨增多；但中長期的預報趨勢至8月上旬來看，高壓暫時沒有減弱的訊號。

為什麼今年的高壓如此異常？「天氣風險 WeatherRisk」說，詳細的原因要待氣象學界後續研究。目前初步有幾種看法，包括印度洋海溫偏高，尤其是西印度洋一帶的上升對流雲系很旺盛，讓東印度洋、靠近中南半島和菲律賓一帶出現下沉氣流，增強高壓勢力。有研究指出，聖嬰年的隔年，菲律賓至南海一帶的高壓勢力都會比較強，讓高壓容易往低緯度伸展。