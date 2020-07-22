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高溫上看38度！ 吳德榮：午後恐大雷雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今、明兩天台灣在低層太平洋高壓西緣，盛行偏南風，中層太平洋高壓籠罩，天氣持續晴朗酷熱。記者楊德宜／攝影
今、明兩天台灣在低層太平洋高壓西緣，盛行偏南風，中層太平洋高壓籠罩，天氣持續晴朗酷熱。記者楊德宜／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天台灣在低層太平洋高壓西緣，盛行偏南風，中層太平洋高壓籠罩，天氣持續晴朗酷熱。

今明兩天各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度以上的機率；要持續注意防曬、防中暑。

他說，雖然台灣附近中層有太平洋高壓籠罩，但其沉降氣流，並不足以抑制低層高壓西緣的不穩定大氣，故午後有對流發展，大部分在山區，西半部局部平地有受影響的機率，應注意大雷雨伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨。

今天台東及恆春半島因南端海面上的零散雲層移入，亦有局部短暫陣雨的機率。今天北部24至37度、中部24至37度、南部25至37度、東部23至37度。

他說，周五至周日鋒面南下至東海南部，大氣低層轉為西南風，中層太平洋高壓略減弱，天氣持續晴朗酷熱；西南風帶來水氣逐日增多，清晨上午西南部有局部降雨；午後對流發展，大部分在山區，部分鄰近平地亦受影響，局部地區仍有大雷雨發生的機率。

下周一、二大氣低層轉為南風，中層太平洋高壓略增強，天氣炎熱；南風帶來水氣，清晨上午南部、東南部有局部降雨；午後對流發展，局部地區仍有大雷雨發生的機率。

大雷雨 吳德榮

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