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新海研一號交船 氣象觀測比肩美日

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
斥資六億元打造的新海研一號昨正式交船。記者曾學仁／攝影
斥資六億元打造的新海研一號昨正式交船。記者曾學仁／攝影

斥資六億元打造的新海研一號昨正式交船。科技部說，新海研一號預計年底首航關島，主要任務以大氣與海洋為主，且是我國唯一配備氣象塔的海研船，可蒐集氣象資訊即時回傳氣象局。負責營運新海一台大海研所所長詹森也說，一年內將加裝大氣觀測雷達，可觀測一五○公里範圍內的天空水氣變化，屆時將可躍升為與美、日等國並駕齊驅的國際級海研船。

蔡政府「向海致敬」政策，耗資十六億打造三艘新海洋研究船，與勵進號研究船組成「國家海洋研究隊」。約八百噸的新海研二號、新海研三號，去年底交船；二千多噸的新海一，原預計今年第一季交船，但受疫情影響，昨在台船公司基隆廠舉行正式交船典禮，將取代已服役卅四年的「海研一號」。

新海研一號配有水下自主觀測滑翔機等觀測儀器。記者曾學仁／攝影
新海研一號配有水下自主觀測滑翔機等觀測儀器。記者曾學仁／攝影

擔任新船擲瓶人及命名人的總統蔡英文昨引述作家廖鴻基之言，表示台灣缺乏海洋教育，長期背對海洋，失去接觸海洋的機會。但台灣人打造的新海一將帶領台灣重新認識海洋。該船號也將開闢高雄、關島、帛琉航線，建立台灣在西太平洋島嶼的科學研究關鍵地位。

新海一是目前我國體積最大的海研船，具備超過四十天油水及食物的遠洋能力，除了唯一配備船首氣象塔，也擁有二組淺海、深海多音束測深儀，可精準測繪海底3D立體地形圖，是艘「多功能」海研船。

海研一號 關島 台灣人

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