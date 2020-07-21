金門今新增4頭牛疑患牛結節疹 後天開始打疫苗

農委會牛結節疹（LSD）緊急應變小組表示，今日金門畜試所無新增案例，但在三場原訪視無疑似病牛牧場中，發現四頭牛出現症狀，疑似案例場皆已移動管制，累計出現牛結節疹症狀的牛場有48場。為降低疾病持續發生風險，已排訂23日起，為金門全縣牛隻注射疫苗。

農委會說明，金門今繼續撲殺3頭牛隻，累計撲殺128頭並進行焚化銷毀。據世界動物衛生組織OIE專家建議，防治LSD最佳方式為施打LSD疫苗，日前農委會已緊急透過OIE聯繫歐盟協助提供疫苗，並預計於7月23日起，對金門全縣牛隻注射疫苗，以遏止疫情持續發生。

農委會指出，金門以外其他縣市動物防疫機關，已完成轄內養牛場疫情訪視，尚無案例發生。將持續協調產業團體及地方動物防疫機關加強輔導牛場裝設捕蚊燈具、黏蠅板，以清除病媒蚊、蠅、壁蝨，同時落實門禁管制、人車進出等生物安全措施，防止疫情發生及擴散。

農委會呼籲，國內養牛業者應每日檢查牛隻健康情形，若染疫應立即通報所在地動物防疫機關，並啟動後續防疫處置。符合主動通報要件業者，依「動物傳染病防治條例」規定給予殺補償，若有疫情未通報者，將予以裁罰並撲殺不補償。