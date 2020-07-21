最萌網紅「蔡桃貴」機捷主題站超夯 帶動日運量成長6成

YouTuber蔡阿嘎慶祝2歲兒子「蔡桃貴」生日，籌畫半年與桃園捷運公司互惠合作，將桃園機場捷運A2三重站打造「蔡桃貴2周歲桃捷主題車站」，處處都可看見蔡桃貴可愛模樣。市長鄭文燦今天出席發表記者會參觀，也大讚療癒又童趣，站內湧入滿滿人潮。桃捷公司統計，上周末機捷日運量就比前一周增加5到6成，吸客力十足。

桃園機場捷運通車3年多，桃園捷運公司致力打造特色車站，有原民、客家風還有棒球主題，以帶動捷運沿線運量。今年與大頭佛娛樂公司互惠合作，打造蔡桃貴主題車站，各展區有滿滿蔡桃貴萌照與展品陳列，開放參觀後吸引許多「貴粉」造訪。

鄭文燦下午到新北出席「蔡桃貴2周歲桃捷主題車站發表記者會」，致詞時提到桃捷公司跟他提及要打造蔡桃貴主題車站，他聽了不禁說「在搞什麼花樣」，沒想到親自來逛逛後，發現蔡阿嘎很有攝影天份，蔡桃貴「很古錐」，展區繪圖插畫都很好。

今天是蔡桃貴2歲生日，鄭文燦也特別送上生日禮物「機場捷運軌道車組」，並呼籲民眾把握機會參觀機捷最萌主題車站，可購買桃捷仲夏一日票，7月1日起至9月20日皆有320元買一送一的優惠價，可全天不限次數搭乘機捷，適合親子或朋友結伴同遊。