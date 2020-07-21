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最萌網紅「蔡桃貴」機捷主題站超夯 帶動日運量成長6成

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯帶著兒子蔡桃貴出席記者會，市長鄭文燦也幫蔡桃貴慶生。圖／桃園市政府提供
YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯帶著兒子蔡桃貴出席記者會，市長鄭文燦也幫蔡桃貴慶生。圖／桃園市政府提供

YouTuber蔡阿嘎慶祝2歲兒子「蔡桃貴」生日，籌畫半年與桃園捷運公司互惠合作，將桃園機場捷運A2三重站打造「蔡桃貴2周歲桃捷主題車站」，處處都可看見蔡桃貴可愛模樣。市長鄭文燦今天出席發表記者會參觀，也大讚療癒又童趣，站內湧入滿滿人潮。桃捷公司統計，上周末機捷日運量就比前一周增加5到6成，吸客力十足。

桃園機場捷運通車3年多，桃園捷運公司致力打造特色車站，有原民、客家風還有棒球主題，以帶動捷運沿線運量。今年與大頭佛娛樂公司互惠合作，打造蔡桃貴主題車站，各展區有滿滿蔡桃貴萌照與展品陳列，開放參觀後吸引許多「貴粉」造訪。

鄭文燦下午到新北出席「蔡桃貴2周歲桃捷主題車站發表記者會」，致詞時提到桃捷公司跟他提及要打造蔡桃貴主題車站，他聽了不禁說「在搞什麼花樣」，沒想到親自來逛逛後，發現蔡阿嘎很有攝影天份，蔡桃貴「很古錐」，展區繪圖插畫都很好。

今天是蔡桃貴2歲生日，鄭文燦也特別送上生日禮物「機場捷運軌道車組」，並呼籲民眾把握機會參觀機捷最萌主題車站，可購買桃捷仲夏一日票，7月1日起至9月20日皆有320元買一送一的優惠價，可全天不限次數搭乘機捷，適合親子或朋友結伴同遊。

桃捷公司董事長劉坤億說，主題車站展期至2021年2月28日，站內包含1：1打造的蔡桃貴遊戲屋、蔡桃貴立牌及道具等，還有蔡桃貴粉絲手繪插畫等豐富展品，大頭佛娛樂公司也將配合節慶推出不同主題明信片和紀念章，民眾可以蒐集紀念章兌換小禮物，歡迎參觀。

桃園機場捷運A2三重站打造「蔡桃貴2周歲桃捷主題車站」，處處都可看見蔡桃貴可愛模樣，吸引滿滿人潮參觀。圖／桃園市政府提供
桃園機場捷運A2三重站打造「蔡桃貴2周歲桃捷主題車站」，處處都可看見蔡桃貴可愛模樣，吸引滿滿人潮參觀。圖／桃園市政府提供
YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯帶著兒子蔡桃貴出席記者會，市長鄭文燦（右三）準備軌道車組送給蔡桃貴當生日禮物。圖／桃園市政府提供
YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯帶著兒子蔡桃貴出席記者會，市長鄭文燦（右三）準備軌道車組送給蔡桃貴當生日禮物。圖／桃園市政府提供
桃園機場捷運A2三重站打造「蔡桃貴2周歲桃捷主題車站」，處處都可看見蔡桃貴可愛模樣。圖／桃園市政府提供
桃園機場捷運A2三重站打造「蔡桃貴2周歲桃捷主題車站」，處處都可看見蔡桃貴可愛模樣。圖／桃園市政府提供
桃園機場捷運A2三重站打造「蔡桃貴2周歲桃捷主題車站」，處處都可看見蔡桃貴可愛模樣，吸引滿滿人潮參觀。圖／桃園市政府提供
桃園機場捷運A2三重站打造「蔡桃貴2周歲桃捷主題車站」，處處都可看見蔡桃貴可愛模樣，吸引滿滿人潮參觀。圖／桃園市政府提供

機場捷運 桃捷 機捷 蔡阿嘎

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邀粉絲搭機捷FUN暑假 蔡阿嘎打造蔡桃貴主題車站

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