首創排灣族原鄉繪本 這些孩子懂失智家庭的心

你身邊有失智症的家人嗎？你是否有時會想像自己可以趕走他腦中的鬼怪，讓他重新恢復正常？當他漸漸說不清的往事，你能為他記得嗎？從想要戰勝病魔，慢慢到能夠接納記憶消失、留下愛的傳承，這樣的心情轉折，許多失智症患者的家人都懂，屏東山地門鄉磨兒民族實驗小學百合班年僅十歲、十一歲的孩子，也懂。

在統一企業「把愛找回來」公益專案支持下，他們花了兩年時間，親手繪製出《超人奶奶》、《記憶藏寶盒》這兩本繪本，透過排灣族文化語言和元素，以孩子對孩子說話的方式，清楚傳達了「接納」對於失智症患者的重要。

磨兒民族實驗小學百合班導師羅宜婷表示，孩子們從一年即開始就開始老幼共學，每一到兩週就會全班出動，到日照中心陪伴長輩一兩個小時。長期下來，看到孩子們成長，「成為能夠接納差異、同理他人的人」，令老師非常感動和欣慰。羅宜婷表示，現在四年級的孩子們已經可以非常細膩的觀察每個不同長輩的個性，知道哪些事情要幫忙、哪些事情不要幫忙，也知道如何幫長輩吹頭髮的時候可以怎麼溝通、觀察，不會燙到長輩。

羅宜婷表示，孩子們也會跟著照服員一起協助長輩用餐、洗澡，在團體活動的時候也享受與長輩們起舞動身體，學習長輩教導的傳統工藝技巧。孩子們也這幾年間也培養對於照顧工作的興趣，家長的反應都很好，因為孩子們自然流露對人的同理和照顧，也對家庭成員帶來啟發和幫助。

曾獲頒醫療奉獻獎的屏東基督教醫院院長余廣亮表示，偏鄉失智症盛行率高達14%，是都會的兩倍，由於社會對失智症有污名，導致社交孤立、公民權被剝奪。這些失智患者九成住在社區，照護上非常依賴非藥物治療來改善或維持功能。如果能夠結合政府、醫療院所、社區據點、民間企業，建構出友善失智症的支持網絡，失智症患者也能擁有安心安全、生活便利、有尊嚴去選擇和共同做決定的權利。

卜老師去年也確診了輕度認知障礙，但他仍然在學校擔任文化老師，引領孩子學習古謠。她今與三地門鄉地磨兒民族實驗小學的孩子一起演唱，過程中忍不住落淚。演出結束後，她說，要感謝很多愛心人士照顧自己，為自己禱告，「沒有想到自己可以站在這裡。」卜老師的女兒卜劭芬是社區衛生所的護理人員，她指出對於失智症患者來說，社區的力量非常重要，屏基、社區關懷據點、文化健康站、教會，都是媽媽現在生活的一部分，豐富了每一天。