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頑童瘦子炸出6塊腹肌！他也瘋「168斷食法」變身男神

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
頑童瘦子，成為新一代的男神。圖／摘自IG
頑童瘦子，成為新一代的男神。圖／摘自IG

頑童MJ116的瘦子E.so最近發行個人專輯「靈魂出竅OUTTA BODY」，但大家更喜歡討論的是，瘦子的超狂6塊肌身材，根本是新一代的男神，從他之前為沐浴乳拍攝裸上身廣告，到現在IG上，瘦子不吝嗇展現好身材，但男神到底怎麼炸出6塊腹肌呢？

瘦子受訪時，透露自己的減肥方法，居然也是靠當紅的「168斷食法」，所謂168斷食，就是代表一天中，16小時空腹，只有8小時進食，而依照每個人想要瘦身的強度，8小時的進食中，有些人選擇什麼都吃，但就是8小時內吃完一天的分量，但醫師建議，想要達到更好的瘦身狀態，8小時的進食中，要以蛋白質與蔬菜為主，特別是要多吃蛋白質，減少碳水化合物的攝取。

以瘦子來說，他會吃雞胸肉、茶葉蛋與黑咖啡為主，基本上就是高蛋白的食物為主。

168斷食法可以降低體重與體脂，但想要練出好身材，瘦子靠的是高強度的燃脂運動，譬如說波比跳、深蹲等，能快速燃燒脂肪，再加上重量訓練，就能練出好身材。

不過168斷食法，不建議長期使用，瘦子的168斷食法與高強度燃脂運動，實施1個月，約瘦了4公斤，體脂也從17降到11。

醫師也提醒，瘦身減脂是長期抗戰，短期高強度會獲得不錯的成效，但後續飲食上的持續控制，以及持續運動，才能讓身材維持在最佳狀態。

頑童瘦子，練出好身材，靠高強度的燃脂運動。圖／摘自IG
頑童瘦子，練出好身材，靠高強度的燃脂運動。圖／摘自IG
頑童的瘦子，靠168斷食法，瘦出好身材。圖／摘自IG
頑童的瘦子，靠168斷食法，瘦出好身材。圖／摘自IG
頑童瘦子，練出好身材，靠高強度的燃脂運動。圖／摘自IG
頑童瘦子，練出好身材，靠高強度的燃脂運動。圖／摘自IG
頑童瘦子，成為新一代的男神。圖／摘自IG
頑童瘦子，成為新一代的男神。圖／摘自IG

醫師 茶葉蛋 沐浴

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